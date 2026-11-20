Με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και ειδικών από τον χώρο της υγείας ξεκίνησε χθες το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 21 Νοεμβρίου. Στο προσκήνιο των εργασιών βρίσκονται οι νεότερες επιστημονικές εξελίξεις, οι σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις, νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και σύγχρονα δεδομένα βρέθηκαν στο επίκεντρο του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας.

Επιστήμονες και εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας συναντήθηκαν, ανταλλάσσοντας γνώσεις και εμπειρίες γύρω από την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, αλλά και τη συνολική φροντίδα των παιδιών που αντιμετωπίζουν αιματολογικά και ογκολογικά νοσήματα.

Η Σοφία Πολυχρονοπούλου, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας δήλωσε: «Eίναι μεγάλη μας χαρά που έχουν συγκεντρωθει συναδελφοι επαγγελματιες υγειας στο 12 που γινεται εδω στην λέσχη αξιωματικών».

Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, με μήνυμά του, στο συνέδριο, εξέφρασε τη στήριξή του στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκδήλωση έδωσε η παρουσία του διεθνούς κύρους καθηγητή Παιδιατρικής Αιματολογίας και Ογκολογίας, Martin Schrappe, ο οποίος μετέφερε στο κοινό τις νεότερες εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου ενώ πολύτιμος αρωγός της εκδήλωσης υπήρξε το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» το οποίο διαχρονικά στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία.

«Αυτό που κάνουμε στη νέα μας μελέτη είναι η αντικατάσταση της χημειοθεραπείας κατά 90%, είναι μια φανταστική στρατηγική», είπε ο κ. Martin Schrappe, Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας και Ογκολογίας.

«Είμαστε περήφανοι που τα όνειρα οι στόχοι και οι προσπάθειες της ιδρύτριάς μας Μαριάννας Βαρδινογιανη και της προέδρου Χριστιάνας Βαρδινογιάννη παίρνουν σάρκα και οστά με τη βοηθεια των γιατρών και του επιστημονικού προσωπικού στο νοσοκομείο Ελπίδα», δήλωσε με τη σειρά της η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Καθηγήτρια Θεραπευτικής, Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ / Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο».

Η διοργάνωση δίνει την ευκαιρία επιστημονικής ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων και γνωσεων και εμπειριών στον τομέα της παιδιατρικής αιματολογίας και ογκολογίας.