Σοβαρά τραυματίστηκε η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του Απόστολου Βακάκη, ιδρυτή της αλυσίδας Jumbo, μετά από παράσυρση που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11) στη Βάρη. Το περιστατικό έγινε στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, στο ύψος της οδού Καλύμνου, την ώρα που η ίδια έκανε τζόκινγκ. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ αργότερα μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με σοβαρά τραύματα, χωρίς όμως η υγεία της να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η Χριστίνα Βακάκη κινούνταν στο πεζοδρόμιο και έφτασε στη διάβαση πεζών για να περάσει απέναντι. Στο σημείο υπήρχε σταματημένο βανάκι, το οποίο περιόριζε την ορατότητα στον δρόμο. Εκείνη τη στιγμή πέρασε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 35χρονος, ο οποίος την παρέσυρε. Από τη σύγκρουση η γυναίκα εκσφενδονίστηκε περίπου 30 μέτρα μακριά.

Μετά το τροχαίο, ο 35χρονος οδηγός ακινητοποίησε το όχημά του στην άκρη και έμεινε στο σημείο. Περαστικοί έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν την τραυματισμένη γυναίκα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας για την παράσυρση της Χριστίνας Βακάκη

Για τις στιγμές του τροχαίου μίλησε αυτόπτης μάρτυρας στο Live News του Mega, περιγράφοντας τη σφοδρότητα της παράσυρσης. Όπως είπε: «Την κοπάνησε, τη σήκωσε ψηλά και την έριξε κάτω. Κι εγώ που το είδα ήταν σοκ. Το μπαμ που άκουσα και είδα που πετάχτηκε στον αέρα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Επειδή την έβλεπα κάθε πρωί που πήγαινε για τζόκινγκ και βλέπω ότι πάει στο φανάρι, σταματάει στη διάβαση και περνάει απέναντι. Αυτή ανέβαινε από Κανελλοπούλου να πάει στο φανάρι, εκεί που κάνει αριστερά για Καλύμνου. Ήταν ένα φορτηγό εκεί στο φανάρι στη διάβαση και πήγαινε να περάσει κανονικά απέναντι. Το αυτοκίνητο ανέβαινε, πήγαινε προς Βάρη. Τη σήκωσε δύο – τρία μέτρα ψηλά και έπεσε κάτω η κοπέλα».

Kάμερα καταστήματος κατέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά την παράσυρση. Στο υλικό φαίνονται πολίτες να τρέχουν προς το σημείο, προσπαθώντας να βοηθήσουν μέχρι να αναλάβει το ΕΚΑΒ.

Χριστίνας Βακάκη: Η κατάσταση της υγείας της

Η Χριστίνα Βακάκη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα σε λεκάνη, πρόσωπο, πόδια και χέρια. Παρότι η κατάσταση είναι σοβαρή, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της και αναμένεται να υποβληθεί σε μία χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες, ενώ έχει προγραμματιστεί και δεύτερη επέμβαση από την επόμενη εβδομάδα.

