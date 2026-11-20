Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Βούλα, με θύμα τη Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, Απόστολου Βακάκη. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τις πρώτες στιγμές μετά την παράσυρσή της, ενώ η νεαρή γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

Σε βίντεο που παρουσίασε η ΕΡΤ φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν προς το σημείο όπου βρίσκεται τραυματισμένη η 29χρονη, προκειμένου να της προσφέρουν βοήθεια.

Το βίντεο αποτυπώνει τις στιγμές αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση, με οχήματα να έχουν ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα και ανθρώπους να σπεύδουν στο σημείο του ατυχήματος.

Πώς έγινε το τροχαίο στη Βούλα με την κόρη του ιδιοκτήτη του Jumbo

Το ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί, στην περιοχή της Βούλας, στη συμβολή της λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου με την οδό Καλύμνου.

Η Χριστίνα Βακάκη είχε βγει για τζόκινγκ και, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Γιώργος Σόμπολος στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο από σημείο με διάβαση πεζών και φωτεινό σηματοδότη. Μάλιστα, όπως είπε ο Γιώργος Σόμπολος κάμερα κυκλοφορίας την έχει καταγράψει να διασχίζει τον δρόμο με πράσινο σηματοδότη για τους πεζούς και κόκκινο για τα οχήματα.

H Χριστίνα Βακάκη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Βούλα στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο

Ένα φορτηγό όμως φέρεται να περιόριζε την ορατότητα στο συγκεκριμένο σημείο κι έτσι την ώρα που η 29χρονη επιχειρούσε να περάσει απέναντι, διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο την παρέσυρε.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η νεαρή γυναίκα εκτινάχθηκε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων, πριν καταλήξει στη μέση του οδοστρώματος με τον κίνδυνο να την παρασύρουν και άλλα οχήματα.

Τροχαίο Βούλα: Η ιδιωτική ασφάλεια και οι πρώτες βοήθειες

Την ώρα του τροχαίου, η Χριστίνα Βακάκη δεν ήταν μόνη της στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ακολουθούσαν μέλη της ιδιωτικής της ασφάλειας, με ένα βαν και μία μοτοσικλέτα.

Η Χριστίνα Βακάκη φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο από διάβαση πεζών και με πράσινο σηματοδότη για τους πεζούς

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στο σημείο αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Στο βίντεο που παρουσιάστηκε καταγράφονται οι κινήσεις τους, ενώ φαίνονται και άλλοι οδηγοί που έχουν σταματήσει τα οχήματά τους στη μέση του δρόμου.

Παράλληλα, περαστικοί κατευθύνονται προς το σημείο, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στην τραυματισμένη γυναίκα μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Τροχαίο Βούλα: Εκτός κινδύνου η Χριστίνα Βακάκη

Μετά το τροχαίο, η 29χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου οι γιατροί τής παρείχαν τις πρώτες ιατρικές φροντίδες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Υγεία, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Η Χριστίνα Βακάκη είναι πολυτραυματίας, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της

Η Χριστίνα Βακάκη έχει υποστεί πολλαπλά τραύματα, ωστόσο το θετικό στοιχείο είναι ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Όπως αναφέρθηκε σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις στα χέρια και στα πόδια, εξαιτίας των τραυματισμών που υπέστη.

Η τραγωδία του 2017 που σημάδεψε την οικογένεια Βακάκη

Το νέο τροχαίο επαναφέρει στη μνήμη την τραγωδία που είχε συγκλονίσει την οικογένεια του Απόστολου Βακάκη τον Φεβρουάριο του 2017.

Τότε, ο 24χρονος γιος του επιχειρηματία, Γιώργος Βακάκης, έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Θήβας.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, σε χώρο στάθμευσης της εθνικής οδού.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν επίσης τη ζωή τους ο συνοδηγός του οχήματος και παιδικός φίλος του Γιώργου Βακάκη, καθώς και η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου και ο τριών ετών γιος της, Παύλος, που βρίσκονταν στο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ο σύζυγος της Αποστολίας Πατμάνογλου, Υπάτιος, είχε βγει από το όχημα λίγες στιγμές πριν από τη φονική σύγκρουση.