Μια άκρως τρυφερή και οικογενειακή στιγμή από την καθημερινότητά της επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ιωάννα Τούνη. Η γνωστή influencer ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα πολύ τρυφερό βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστούν δύο από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της ζωής της: ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, και ο γιος της, ο μικρός της πρίγκιππας, Πάρης.

Στο στιγμιότυπο, οι δυο τους κάθονται αναπαυτικά στον καναπέ του χριστουγεννιάτικα στολισμένου σαλονιού και παίζουν μαζί το γνωστό παιχνίδι καρτών UNO. Το κλίμα είναι γεμάτο γέλια και πειράγματα, με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη να συμμετέχει με ενθουσιασμό ρωτώντας τον μικρό για τα χρώματα και τις κάρτες που επιλέγει, και τον Πάρη να κλέβει τις εντυπώσεις με τις αυθόρμητες αντιδράσεις του.

Φυσικά στο σαλόνι της influencer δεσπόζει το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο της, στολισμένο φέτος σε έντονες κόκκινες αποχρώσεις, με λαμπιόνια και γιορτινά στολίδια. Ζουν το απόλυτο Christmas mood!

Η ίδια, καταγράφοντας το παιχνίδι τους με την κάμερα του κινητού της, δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της για τις όμορφες αυτές οικογενειακές στιγμές, γράφοντας χαρακτηριστικά επάνω στο βίντεο: «Όσο κουρασμένη και να είμαι με αυτά τα πρωινά μου φεύγει όλο το άγχος και η κούραση και όλα!».