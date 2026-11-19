Ενώ ο Ντόναλτν Τραμπ συναντούσε τον Πούτιν και τον Σι, οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να βρουν στρατηγική στο Ουκρανικό, με τη «Συμμαχία των Προθύμων» να συγκαλείται στο Βερολίνο, με τη συμμετοχή και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκεί οι Ευρωπαίοι άκουσαν και την πρώτη ενημέρωση για τη συζήτηση που έγινε στη Σεντζέν.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Air Force One κάλεσε τον γαμπρό του, τον Τζάρεντ Κούσνερ που μαζί με τον Στηβ Γουίτκοφ είναι στο Βερολίνο, μίλησε για τα όσα συζήτησε με τον Πούτιν και τον Σι στη Σενζέν και εμφανίστηκε άκρως επιφυλακτικός για την προοπτική συνέχισης της χρηματοδότησης στην Ουκρανία χωρίς τέλος.

Ζελένσκι και Ευρωπαίοι μιλούν για τετραμερή συνάντηση με ΗΠΑ και Ρωσία

Στον απόηχο του προσκλητηρίου Πούτιν στους Ευρωπαίους για κάποια επαφή μετά από χρόνια, ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η επόμενη συνάντηση πρέπει να είναι τετραμερής: ΗΠΑ, Ρωσία, Ουκρανία και Ευρωπαίοι. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μερτς. Είναι προφανές ότι οι Ευρωπαίοι δεν χάρηκαν καθόλου με τις εικόνες της θερμής επαφης Τραμπ-Πούτιν, από την άλλη αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία πρέπει να δουλέψουν.

Οι Eυρωπαίοι ψάχνουν θέση στο τραπέζι- Η «ομάδα των 5 κρατών» και οι συζητήσεις

Ήδη, οι Ευρωπαίοι έχουν καταλήξει σε μια ομάδα 5 κρατών που θα συμμετέχουν σε συζητήσεις: Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Πολωνία μαζί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η ομάδα των 5 κρατών για τις συζητήσεις για την Ουκρανία

Στη «Συμμαχία των Προθύμων» ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που βρέθηκε στην Καγκελαρία υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο σε συζητήσεις για εκεχειρία και συμφωνία ειρήνης.