Πολιτικός καβγάς ξέσπασε για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου με αφορμή δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση δέχεται πυρά για τους υφυπουργούς Λιάκο και Τσάφο τους οποίους η αντιπολίτευση κατηγορεί για σύγκρουση συμφερόντων και αθέμιτες πρακτικές.

Σάλος για τις δηλώσεις Α. Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου

«Το 1974 το πόρισμα του αντιεισαγγελέα Τσεβά υποστήριξε ότι δεν υπήρξε κανένας νεκρός μέσα στο Πολυτεχνείο αλλά μόνο έξω στους δρόμους» υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Απαντώντας συγκεκριμένα σε ερώτησης δημοσιογράφου στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» αν υπήρξαν νεκροί, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ευάγγελου Αβέρωφ».

«Άδειασμα» Μαρινάκη στον Γεωργιάδη: Σύμβολο δημοκρατίας το Πολυτεχνείο

Η κυβέρνηση τον «άδειασε» υιοθετώντας άλλη ρητορική για το Πολυτεχνείο..

«Είναι σύμβολο της Δημοκρατίας, στη Δημοκρατία ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Λαλιώτης: στείλτε τα ονόματα των νεκρών στον Α. Γεωργιάδη

O Κώστας Λαλιώτης εκ των πρωταγωνιστών του Πολυτεχνείου ανέφερε: «Γράψτε τα ονόματα των νεκρών και στείλτε τα στον αντιπρόεδρο της ΝΔ».

Ο Κ. Λαλιώτης για τις δηλώσεις Α. Γεωργιάδη

«Ανιστόρητος και επικίνδυνος ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα ότι δήθεν «δεν υπήρχαν νεκροί» στο Πολυτεχνείο, τι λέει ο Πρωθυπουργός;» αναρωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κ. Τσουκαλάς.

«Είναι άλλη μια αθλιότητα του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας» σχολίασε η ΕΛ. ΑΣ.

Υφυπουργός Εσωτερικών Β. Λιάκος: Συμβάσεις 1,14 εκατομμυρίων με έξι δήμους έχει η αδελφή του

Η κυβέρνηση δέχεται πυρά και για «αδιαφανείς πρακτικές» από δυο ακόμη στελέχη της. Το λογιστικό γραφείο της αδελφής του νέου υφυπουργού εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «Μπαμ», έχει πάρει απευθείας αναθέσεις 1. 140. 000 ευρώ από έξι νησιωτικούς δήμους από το 2020 το 2026.

Το δημοσίευμα της εφημερίδας ΜΠΑΜ για τον Β. Λιάκο

«Δεν έχω καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή μου. Δεν υπήρξαμε ποτέ συνεταίροι ή μέτοχοι σε οποιανδήποτε εταιρεία» απάντησε ο υφυπουργός Εσωτερικών.

Η απάντησή του θεωρήθηκε επαρκής από την κυβέρνηση, με τον Π. Μαρινάκη να διαμηνύει ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κ. Λιάκο».

Κάλυψη και στον Ν. Τσάφο από την κυβέρνηση

Η κυβέρνηση κάλυψε και τον Νίκο Τσάφο μετα τις αποκαλύψεις ότι ως το 2025 που έγινε υφυπουργός αρμόδιος για την ενέργεια και τις εξορύξεις είχε 11.600 ευρώ σε ομόλογα της Exxon Mobil. Η αντιπολίτευση όμως υπενθύμισε ότι πριν γίνει υφυπουργός ήταν ενεργειακός σύμβουλος της κυβέρνησης, άρα είχε και τότε σύγκρουση συμφερόντων.