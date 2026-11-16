Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από την τραγωδία στο Ζεφύρι, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Η κατάθεση ενός δόκιμου πυροσβέστη, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση και προσπάθησε να εντοπίσει τους δύο συναδέλφους του, αποτυπώνει τις αγωνιώδεις προσπάθειες απεγκλωβισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο πυροσβέστες, ηλικίας 23 και 44 ετών, πέθαναν από εισπνοή καπνού, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση. Ένας ακόμη συνάδελφός τους τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ζεφύρι: Η πρώτη ημέρα πρακτικής εκπαίδευσης και η μοιραία κάθοδος στο υπόγειο

Όπως περιέγραψε ο δόκιμος στην κατάθεσή του, όλα ξεκίνησαν όταν ο 44χρονος πυροσβέστης ενημέρωσε για την ύπαρξη φωτιάς στο υπόγειο του κτιρίου. Αποφάσισε να επιστρέψει στο εσωτερικό μαζί με τον 23χρονο συνάδελφό του, έχοντας μαζί τους τον σωλήνα υψηλής πίεσης. Ο δόκιμος τους ακολούθησε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

«Εγώ κάνω πρώτη μέρα πρακτική εκπαίδευση», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ότι βρέθηκε από την πρώτη του ημέρα σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη επιχείρηση.

Έπειτα από περίπου πέντε λεπτά, ο τρίτος πυροσβέστης βγήκε από το υπόγειο ζητώντας πρόσθετο εξοπλισμό για την παροχή νερού χαμηλής πίεσης. Αφού τον παρέλαβε, επέστρεψε στο σημείο όπου βρίσκονταν οι δύο συνάδελφοί του.

Λίγο αργότερα, όμως, άρχισε να τους αναζητά με φωνές, καθώς δεν μπορούσε πλέον να τους εντοπίσει μέσα στους πυκνούς καπνούς. Ο δόκιμος περιέγραψε ότι άκουγε τις εκκλήσεις του, χωρίς να έχει οπτική επαφή μαζί του.

Μαζί με τον οδηγό του πυροσβεστικού οχήματος φόρεσαν τις αναπνευστικές συσκευές και επέστρεψαν στο κτίριο, κρατώντας φακό και σχοινί. Στα σκαλοπάτια εντόπισαν τον τρίτο πυροσβέστη πεσμένο, αλλά με τις αισθήσεις του. Κατάφεραν να τον μεταφέρουν έξω, με τη βοήθεια ακόμη ενός συναδέλφου.

Ζεφύρι: Το κράνος μέσα στα σκουπίδια και η αγωνιώδης προσπάθεια διάσωσης

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δραματική όταν διαπίστωσαν ότι οι άλλοι δύο πυροσβέστες εξακολουθούσαν να αγνοούνται. Χωρίς να χάσουν χρόνο, επέστρεψαν στο υπόγειο για να συνεχίσουν την αναζήτηση.

Ο δόκιμος περιέγραψε ότι ο χώρος ήταν γεμάτος απορρίμματα, ενώ η κίνηση στο εσωτερικό ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Σε κάποια στιγμή παραπάτησε και έπεσε στο δάπεδο από ύψος περίπου ενάμισι μέτρου. Παρά την πτώση, σηκώθηκε και συνέχισε να προχωρά, έχοντας ως οδηγό το σχοινί και τον συνάδελφό του να τον ακολουθεί με τον φακό.

Τότε συνέβη η στιγμή που αποτυπώθηκε με τον πιο ανατριχιαστικό τρόπο στην κατάθεσή του.

«Με το πόδι μου ένιωσα το κράνος του ενός από τους δύο συναδέλφους», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο πυροσβέστης βρισκόταν πεσμένος ανάσκελα, φορώντας ακόμη την προσωπίδα της αναπνευστικής του συσκευής.

Αμέσως ενημέρωσε τον οδηγό και οι δύο προσπάθησαν να τον σηκώσουν και να τον απομακρύνουν από το σημείο. Του φώναζαν, χωρίς όμως να λάβουν κάποια απάντηση.

Ζεφύρι: Η ανατριχιαστική περιγραφή του δόκιμου

«Ο 44χρονος είπε ότι υπάρχει φωτιά στο υπόγειο και ότι δεν έχει φτάσει μέχρι το υπόγειο και ότι θα ξαναμπεί μέσα μαζί με τον 23χρονο για να φτάσει μέχρι το υπόγειο, κρατώντας τον σωλήνα υψηλής πίεσης. Μπήκαν εκείνη τη στιγμή μέσα οι δυο τους και φορούσαν τις αναπνευστικές συσκευές και εγώ τους ακολούθησα μετά από δευτερόλεπτα. Εγώ κάνω πρώτη μέρα πρακτική εκπαίδευση. Μπήκαν μέσα στο υπόγειο αυτοί οι τρεις συνάδελφοι, ώσπου μετά από πέντε λεπτά βγήκε έξω ο τρίτος και ζήτησε να του δοθεί επιπλέον χαμηλής πιέσεως εγκατάσταση νερού.

Ετοιμάσαμε αμέσως την χαμηλή εγκατάσταση και ο τρίτος που είχε ήδη βγει έξω, πήρε τον αυλό της χαμηλής και ξαναμπήκε μέσα που ήδη βρίσκονταν οι δύο συνάδελφοι. Μετά από χρονικό διάστημα λίγων λεπτών, φώναζε από μέσα ο τρίτος πυροσβέστης ότι δεν έχει οπτική επαφή με τους άλλους δύο. Τον άκουγα να τους φωνάζει χωρίς να τον βλέπω λόγω καπνών. Ο οδηγός κι εγώ φορέσαμε συσκευές και κρατώντας ένα φακό και σχοινί μπήκαμε μέσα. Τα σκαλοπάτια ήταν γεμάτα με καμένα σκουπίδια και γλιστρούσαν.

Στη δεξιά στροφή της σκάλας βρήκαμε πεσμένο τον τρίτο πυροσβέστη, ο οποίος φορούσε τη συσκευή και είχε τις αισθήσεις ακούγοντας τη συσκευή να σφυρίζει προειδοποιητικά ότι τελειώνει ο αέρας της. Βρισκόταν πεσμένος στα σκαλοπάτια με τα σκουπίδια, μην μπορώντας να σηκωθεί στα πόδια του. Εγώ μαζί με τον οδηγό τον ανασύραμε προς τα έξω μαζί με την βοήθεια και άλλου συναδέλφου και τον βγάλαμε στον δρόμο. Μόλις βγήκαμε έξω, ο τρίτος συνάδελφος έβγαλε την προσωπίδα και μας είπε ότι έχασε την επαφή με τους άλλους δύο. Κατευθείαν ξαναμπήκαμε μέσα. Περάσαμε από το σημείο που είχαμε βρει τον τρίτο συνάδελφο και εισχωρήσαμε πιο βαθιά προς το υπόγειο, όπου υπήρχε μεγάλος σωρός από σκουπίδια τα οποία γλιστρούσαν και δυσχέραιναν την βάδισή μας.

Παραπάτησα και έπεσα στο πάτωμα του υπογείου από περίπου ενάμιση μέτρο ύψος. Κατευθείαν σηκώθηκα βλέποντας τον φακό που κρατούσε ο συνάδελφος. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος κατάλαβε ότι είχα πέσει γιατί οι καπνοί ήταν έντονοι. Μετά κρατώντας το σχοινί μπήκα εγώ μπροστά και πίσω μου ο άλλος συνάδελφος φώναζε με το φακό προς το εσωτερικό του υπογείου για να βρούμε τους άλλους δύο συναδέλφους. Εκείνη τη στιγμή προχωρήσαμε περίπου δύο μέτρα στο εσωτερικό του υπογείου που ήταν γεμάτο με καπνούς και με το πόδι μου ένιωσα το κράνος του ενός από τους δύο συναδέλφους σε χαμηλότερο ύψος από αυτό που βρισκόμουν.

Εγώ κατάλαβα ότι βρισκόταν ο συνάδελφος πεσμένος ανάσκελα, φορώντας κουμπωμένη την προσωπίδα με την αναπνευστική του συσκευή, φωνάζοντας ταυτόχρονα στον οδηγό που ήταν πίσω μου ότι τον βρήκα. Τότε ο οδηγός ήρθε δίπλα μου κρατώντας τον φακό. Τον πιάσαμε και τον φωνάζαμε μέχρι αυτός να ανταποκριθεί και προσπαθήσαμε χωρίς αποτέλεσμα να τον βγάλουμε έξω λόγω ολισθηρότητας. Ο αέρας και σε μένα και στον οδηγό τελείωνε. Αποφασίσαμε να οπισθοχωρήσουμε, αδυνατώντας να κάνουμε κάτι άλλο σε εκείνο το σημείο βγαίνοντας προς τα έξω.

Όπως βγαίναμε, λόγω της ολισθηρότητας έπεσε και ο συνάδελφος στο ίδιο σημείο που είχα πέσει κι εγώ. Μόλις βγήκαμε έξω έβγαλα την αναπνευστική μου συσκευή, η οποία είχε τελειώσει από αέρα».