Δε στόλισε απλά το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στόλισε όλο το σαλόνι της με χριστουγεννιάτικα στολίδια, κάνοντας την ατμόσφαιρα εορταστική στα μέσα του Νοεμβρίου και είχε τους λόγους της.

Η Καίτη Γαρμπή μοιράστηκε μια φωτογραφία στα social media, δείχνοντας τη διακόσμηση «υπερπαραγωγή» από το σπίτι της, με αφορμή τα γενέθλια του μονάκριβου γιου της, Δημήτρη Σχοινά, στις 11 Νοεμβρίου.

«11/11 Η σημαντικότερη μέρα της ζωής μας, η μέρα των γενεθλίων του γιου μας έγινε η πιο όμορφη αφορμή να γεμίσει το σπίτι μας αγάπη, χαρά, φίλους και φυσικά να στολίσει η μάνα χριστουγεννιάτικα φουλ! Υπέροχες στιγμές, αξέχαστες αναμνήσεις!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Στη μοναδική φωτογραφία που δημοσίευσε η τραγουδίστρια με τον πολυτελή χριστουγεννιάτικο στολισμό του σαλονιού της, κυριαρχούν οι αποχρώσεις του κόκκινου και του χρυσού. Η ατμόσφαιρα είναι άκρως γιορτινή και λαμπερή, γεμάτη από αμέτρητα ζεστά φωτάκια που αναδεικνύουν κάθε γωνιά του χώρου.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι πλούσια στολισμένο με μπάλες, γιρλάντες και φωτάκια, ενώ στην κορυφή του ξεχωρίζει ένας τεράστιος, εντυπωσιακός κόκκινος φιόγκος με μακριές κορδέλες που πέφτουν στο πλάι. Δίπλα ακριβώς από το δέντρο, πάνω σε ένα λευκό χαλί έχει στηθεί μια θεματική σύνθεση με ένα χρυσό έλκηθρο γεμάτο δώρα και φιγούρες, το οποίο σέρνει ένας μεγάλος, διακοσμητικός τάρανδος.

Στο βάθος, το λευκό τζάκι είναι διακοσμημένο με πλούσιες πράσινες γιρλάντες, χρυσές μπάλες και φωτάκια, ενώ πάνω από αυτό κρέμεται ένα μεγάλο στεφάνι. Μέσα στην εστία του τζακιού υπάρχει ένα φωτιζόμενο διακοσμητικό ελαφάκι. Ο εορταστικός διάκοσμος επεκτείνεται και στα υπόλοιπα έπιπλα, με φωτάκια γύρω από την τηλεόραση, χριστουγεννιάτικες φιγούρες στη βιβλιοθήκη, ένα γιορτινό μαξιλάρι στην πολυθρόνα, καθώς και χρυσά κηροπήγια με κεριά στο κεντρικό τραπεζάκι του σαλονιού.

Τέλος, αυτό που τραβά αμέσως το βλέμμα είναι η διακόσμηση της οροφής. Το ταβάνι είναι καλυμμένο με πλήθος από κόκκινα και χρυσά μπαλόνια, από τα οποία κρέμονται μακριές χρυσές αλυσίδες, φωτεινές σειρές με λαμπάκια και μεγάλες, χρυσές μπάλες με γκλίτερ σε διάφορα ύψη, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό τρισδιάστατο αποτέλεσμα σε όλο τον χώρο.

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και μετρούν ήδη 29 χρόνια γάμου. Ο γιος τους Δημήτρης έκλεισε τα 27 του χρόνια, πριν μερικές μέρες.