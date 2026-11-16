Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση «υπερπαραγωγή» από Ελληνίδα τραγουδίστρια

Η εορταστική ατμόσφαιρα στο σαλόνι της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.11.26 , 13:25 Μαζωνάκης: Οι συγγενείς του μετέφεραν τα πράγματά του από τη βίλα του
16.11.26 , 13:21 Νόβακ Τζόκοβιτς: Διαβάζει ευλαβικά την προσευχή στο Άγιον Όρος
16.11.26 , 13:21 Άγιος Δημήτριος: Στα ίχνη του άνδρα που επιτίθεται σε ανήλικες η ΕΛ.ΑΣ.
16.11.26 , 13:16 Μενεγάκη: «Από την τηλεόραση εισέπραξα πολλή αγάπη και πολλά χρήματα»
16.11.26 , 13:15 Δημήτρης Λαγούτης: To Εθνικό, οι διάσημοι γονείς & το Φεστιβάλ Βενετίας
16.11.26 , 13:13 Kιτ επιβίωσης με τρόφιμα 20ετίας και νερό που λήγει σε 50 χρόνια
16.11.26 , 13:00 Δεσποινίς Τζούλια του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, στο Θέατρο Σοφούλη
16.11.26 , 12:55 Τραϊάνα Ανανία: Δε φοβάται τις αλλαγές στα μαλλιά της – Το ιδιαίτερο look
16.11.26 , 12:44 Πολυτεχνείο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
16.11.26 , 12:26 Αρκουμανέας: Ο πρώην σύζυγος της Εύας Αντωνοπούλου και πάλι γαμπρός!
16.11.26 , 12:25 Μελίνα Νικολαΐδη: Η τολμηρή βραδινή εμφάνιση με μίνι μαύρο φόρεμα
16.11.26 , 12:12 H AVIN στηρίζει το Make-A-Wish και 10πλασιάζει τους πόντους στα πρατήρια
16.11.26 , 12:04 63χρονη κατηγορεί τη γιατρό του Κολωνακίου για βλάβη μετά από πλασμαφαίρεση
16.11.26 , 12:00 Σίσσυ Χρηστίδου: «Του γέμισα την κατάψυξη - Για τη λάντζα δε συζητάω»
16.11.26 , 12:00 Aυτός είναι ο πιο trendy τρόπος για να φορέσεις το κασκόλ φέτος τον χειμώνα
Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση «υπερπαραγωγή» από Ελληνίδα τραγουδίστρια
Άση Μπήλιου: Αυτά τα 5 ζώδια είναι τα τυχερά της σημερινής ημέρας
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε
Αρκουμανέας: Ο πρώην σύζυγος της Εύας Αντωνοπούλου και πάλι γαμπρός!
Μάρα Ζαχαρέα: Κομψή εμφάνιση σε βάπτιση, μαζί με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο
Σίσσυ Χρηστίδου: «Του γέμισα την κατάψυξη - Για τη λάντζα δε συζητάω»
Πολυτεχνείο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Τσαρούχας - Νοτοπούλου: Μαζί στη Θεσσαλονίκη για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Πανελλαδική απεργία 25/11: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία
«Μην παίρνετε τα μάτια από τα παιδιά» - Συγκλονίζει ο πατέρας του βρέφους
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μενεγάκη, Νομικού και Γαρμπή στόλισαν για τα Χριστούγεννα/ βίντεο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καίτη Γαρμπή στόλισε το σαλόνι της με χριστουγεννιάτικα στολίδια για τα γενέθλια του γιου της, Δημήτρη, στις 11 Νοεμβρίου.
  • Η διακόσμηση περιλαμβάνει κόκκινες και χρυσές αποχρώσεις, πλούσιο χριστουγεννιάτικο δέντρο και θεματική σύνθεση με έλκηθρο και τάρανδο.
  • Το τζάκι είναι διακοσμημένο με γιρλάντες και φωτάκια, ενώ η οροφή έχει μπαλόνια και φωτεινές αλυσίδες.
  • Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς είναι παντρεμένοι 29 χρόνια και ο γιος τους είναι 27.
  • Η ανάρτηση της Γαρμπή αποτυπώνει την εορταστική ατμόσφαιρα και τις αξέχαστες στιγμές της οικογένειας.

Δε στόλισε απλά το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στόλισε όλο το σαλόνι της με χριστουγεννιάτικα στολίδια, κάνοντας την ατμόσφαιρα εορταστική στα μέσα του Νοεμβρίου και είχε τους λόγους της. 

Καίτη Γαρμπή: Απάντησε στο trend των ’80s με πραγματική φωτογραφία της

Η Καίτη Γαρμπή μοιράστηκε μια φωτογραφία στα social media, δείχνοντας τη διακόσμηση «υπερπαραγωγή» από το σπίτι της, με αφορμή τα γενέθλια του μονάκριβου γιου της, Δημήτρη Σχοινά, στις 11 Νοεμβρίου. 

«11/11 Η σημαντικότερη μέρα της ζωής μας, η μέρα των γενεθλίων του γιου μας έγινε η πιο όμορφη αφορμή να γεμίσει το σπίτι μας αγάπη, χαρά, φίλους και φυσικά να στολίσει η μάνα χριστουγεννιάτικα φουλ! Υπέροχες στιγμές, αξέχαστες αναμνήσεις!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. 

Στη μοναδική φωτογραφία που δημοσίευσε η τραγουδίστρια με τον πολυτελή χριστουγεννιάτικο στολισμό του σαλονιού της, κυριαρχούν οι αποχρώσεις του κόκκινου και του χρυσού. Η ατμόσφαιρα είναι άκρως γιορτινή και λαμπερή, γεμάτη από αμέτρητα ζεστά φωτάκια που αναδεικνύουν κάθε γωνιά του χώρου.

Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση «υπερπαραγωγή» από Ελληνίδα τραγουδίστρια

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι πλούσια στολισμένο με μπάλες, γιρλάντες και φωτάκια, ενώ στην κορυφή του ξεχωρίζει ένας τεράστιος, εντυπωσιακός κόκκινος φιόγκος με μακριές κορδέλες που πέφτουν στο πλάι. Δίπλα ακριβώς από το δέντρο, πάνω σε ένα λευκό χαλί έχει στηθεί μια θεματική σύνθεση με ένα χρυσό έλκηθρο γεμάτο δώρα και φιγούρες, το οποίο σέρνει ένας μεγάλος, διακοσμητικός τάρανδος.

Στο βάθος, το λευκό τζάκι είναι διακοσμημένο με πλούσιες πράσινες γιρλάντες, χρυσές μπάλες και φωτάκια, ενώ πάνω από αυτό κρέμεται ένα μεγάλο στεφάνι. Μέσα στην εστία του τζακιού υπάρχει ένα φωτιζόμενο διακοσμητικό ελαφάκι. Ο εορταστικός διάκοσμος επεκτείνεται και στα υπόλοιπα έπιπλα, με φωτάκια γύρω από την τηλεόραση, χριστουγεννιάτικες φιγούρες στη βιβλιοθήκη, ένα γιορτινό μαξιλάρι στην πολυθρόνα, καθώς και χρυσά κηροπήγια με κεριά στο κεντρικό τραπεζάκι του σαλονιού.

Τέλος, αυτό που τραβά αμέσως το βλέμμα είναι η διακόσμηση της οροφής. Το ταβάνι είναι καλυμμένο με πλήθος από κόκκινα και χρυσά μπαλόνια, από τα οποία κρέμονται μακριές χρυσές αλυσίδες, φωτεινές σειρές με λαμπάκια και μεγάλες, χρυσές μπάλες με γκλίτερ σε διάφορα ύψη, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό τρισδιάστατο αποτέλεσμα σε όλο τον χώρο.

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και μετρούν ήδη 29 χρόνια γάμου. Ο γιος τους Δημήτρης έκλεισε τα 27 του χρόνια, πριν μερικές μέρες. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
 |
KΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημήτρης Λαγούτης: To Εθνικό, οι διάσημοι γονείς & το instagram του
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Λαγούτης: To Εθνικό, οι διάσημοι γονείς & το Φεστιβάλ Βενετίας
Τραϊάνα Ανανία
Celebrities & Gossip Νεα
Τραϊάνα Ανανία: Δε φοβάται τις αλλαγές στα μαλλιά της – Το ιδιαίτερο look
Παναγιώτης Αρκουμανέας - Εύα Αντωνοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Αρκουμανέας: Ο πρώην σύζυγος της Εύας Αντωνοπούλου και πάλι γαμπρός!
Μελίνα Νικολαΐδη
Celebrities & Gossip Νεα
Μελίνα Νικολαΐδη: Η τολμηρή βραδινή εμφάνιση με μίνι μαύρο φόρεμα
Σίσσυ Χρηστίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Σίσσυ Χρηστίδου: «Του γέμισα την κατάψυξη - Για τη λάντζα δε συζητάω»
Πέτρος Ξεκούκης
Celebrities & Gossip Νεα
Έλληνας ηθοποιός: «Έφτιαξα τον τάφο μου. Ξάπλωσα και μου φάνηκε στενός»
Χριστίνα Χριστοφή - Άνχελ Σαχπατζής
Celebrities & Gossip Νεα
Χριστίνα Χριστοφή και Άνχελ από MasterChef: «Περιμένουμε αγοράκι!»
Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής
Celebrities & Gossip Νεα
Καινούργιου: Η Ξένια έχει στιλ από κούνια! Η γλυκιά στιγμή μπαμπά και κόρης
Φαίη Ξυλά
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Ξυλά σε Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δε νομίζω να παντρευόμουν ξανά»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Slife
Quiz
Back to Top