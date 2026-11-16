Μπόμπα για Τανιμανίδη: «Έχει τόσο ωραίο κορμί που δεν πρέπει να το κρύβει»

Όσα είπε για τη φωτογράφιση του παρουσιαστή με εσώρουχα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Μπόμπα υποστήριξε δημόσια τη φωτογράφιση του Σάκη Τανιμανίδη με εσώρουχα, λέγοντας ότι έχει ωραίο κορμί που δεν πρέπει να κρύβει.
  • Η Μπόμπα αποκάλυψε ότι ενθάρρυνε τον σύζυγό της να δημοσιεύσει τις φωτογραφίες της καμπάνιας.
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης μίλησε για τη διαφορά μεταξύ θαυμασμού και ζήλιας, τονίζοντας ότι χαίρεται με τον θαυμασμό των άλλων.
  • Ο Τανιμανίδης αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ και στο μέλλον του στο τηλεοπτικό τοπίο.

Η Χριστίνα Μπόμπα κι ο Σάκης Τανιμανίδης έκαναν κοινές δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day το πρωί της Δευτέρας, με αφορμή την πρόσφατη φωτογράφιση του παρουσιαστή με εσώρουχα. Η ίδια όχι μόνο σχολίασε δημόσια το αποτέλεσμα, αλλά αποκάλυψε και ότι ήταν εκείνη που τον παρότρυνε να δημοσιεύσει τις εικόνες της καμπάνιας.

Σάκης Τανιμανίδης: «Πάρτε και ένα δεύτερο» – Πόζαρε ξανά με το εσώρουχό του

Η Χριστίνα Μπόμπα τοποθετήθηκε με σαφή τρόπο για τη φωτογράφιση του συζύγου της και για τις αντιδράσεις που προκάλεσε. Όπως είπε, βλέπει θετικά τα σχόλια που γίνονται για την εμφάνισή του, είτε προέρχονται από γυναίκες είτε από άντρες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης κι η Χριστίνα Μπόμπα «τρέχουν» το δικό τους wellness event

Ο Σάκης Τανιμανίδης κι η Χριστίνα Μπόμπα «τρέχουν» το δικό τους wellness event

Χριστίνα Μπόμπα για Σάκη Τανιμανίδη και τη φωτογράφιση

«Ο Σάκης έχει τόσο ωραίο κορμί που δεν πρέπει να το κρύβει. Χαίρομαι όταν σχολιάζουν το σώμα του Σάκη και κυρίες και κύριοι και τον θαυμάζουν», είπε αρχικά η Χριστίνα Μπόμπα.

Χριστίνα Μπόμπα: Ο Σάκης, οι κόρες τους & οι δίαιτες που έχει κάνει

Στο ίδιο πλαίσιο, έγινε γνωστό ότι η ίδια ήταν εκείνη που τον ενθάρρυνε να προχωρήσει στη δημοσίευση των φωτογραφιών της καμπάνιας, δείχνοντας ότι στήριξε από την αρχή την επιλογή του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sakis Tanimanidis (@sakiswp)

Η φωτογράφιση του Σάκη Τανιμανίδη προκάλεσε έναν... ενθουσιασμό σχολίων!

Τι είπε ο Σάκης Τανιμανίδης για τη ζήλια

Από την πλευρά του, ο Σάκης Τανιμανίδης στάθηκε στη διαφορά ανάμεσα στον θαυμασμό και τη ζήλια, εξηγώντας πώς αντιμετωπίζει ο ίδιος τέτοιου είδους αντιδράσεις μέσα στη σχέση τους.

«Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον θαυμασμό και τη ζήλεια που έχει αρνητικό πρόσημο. Οι δυο μας έχουμε μια εποικοδομητική ζήλια, σε έναν βαθμό που θέλω να ξέρω ότι με γουστάρει, μέχρι εκεί. Δε ζηλεύω ότι τη θαυμάζει κάποιος, ίσα ίσα χαίρομαι και λέω… δικιά μου είναι».

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Η Χριστίνα Μπόμπα  κι ο Σάκης Τανιμανίδης είναι ένα από τα πιο όμορφα κι αγαπημένα ζευγάρια της σόουμπιζ

Η Χριστίνα Μπόμπα  κι ο Σάκης Τανιμανίδης είναι ένα από τα πιο όμορφα κι αγαπημένα ζευγάρια της σόουμπιζ /Φωτογραφία Instagram

ΣΚΑΪ και Dragons Den: Τι είπε για το τηλεοπτικό του μέλλον

Ο Σάκης Τανιμανίδης αναφέρθηκε και στην πορεία της συνεργασίας του με τον ΣΚΑΪ, δίνοντας και ένα στίγμα για τη συνέχεια στην τηλεόραση τα επόμενα χρόνια.

Χριστίνα Μπόμπα: «Κοιταζόμουν στον καθρέφτη κι έλεγα "ποια είναι η κυρία;"»

«Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον ΣΚΑΙ, το Dragons Den πάει καταπληκτικά, οπότε θα δείτε κι άλλα πράγματα τα επόμενα χρόνια», δήλωσε on camera.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
 |
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
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