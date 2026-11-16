Η Χριστίνα Μπόμπα κι ο Σάκης Τανιμανίδης έκαναν κοινές δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day το πρωί της Δευτέρας, με αφορμή την πρόσφατη φωτογράφιση του παρουσιαστή με εσώρουχα. Η ίδια όχι μόνο σχολίασε δημόσια το αποτέλεσμα, αλλά αποκάλυψε και ότι ήταν εκείνη που τον παρότρυνε να δημοσιεύσει τις εικόνες της καμπάνιας.
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Η Χριστίνα Μπόμπα τοποθετήθηκε με σαφή τρόπο για τη φωτογράφιση του συζύγου της και για τις αντιδράσεις που προκάλεσε. Όπως είπε, βλέπει θετικά τα σχόλια που γίνονται για την εμφάνισή του, είτε προέρχονται από γυναίκες είτε από άντρες.
Χριστίνα Μπόμπα για Σάκη Τανιμανίδη και τη φωτογράφιση
«Ο Σάκης έχει τόσο ωραίο κορμί που δεν πρέπει να το κρύβει. Χαίρομαι όταν σχολιάζουν το σώμα του Σάκη και κυρίες και κύριοι και τον θαυμάζουν», είπε αρχικά η Χριστίνα Μπόμπα.
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Στο ίδιο πλαίσιο, έγινε γνωστό ότι η ίδια ήταν εκείνη που τον ενθάρρυνε να προχωρήσει στη δημοσίευση των φωτογραφιών της καμπάνιας, δείχνοντας ότι στήριξε από την αρχή την επιλογή του.
Τι είπε ο Σάκης Τανιμανίδης για τη ζήλια
Από την πλευρά του, ο Σάκης Τανιμανίδης στάθηκε στη διαφορά ανάμεσα στον θαυμασμό και τη ζήλια, εξηγώντας πώς αντιμετωπίζει ο ίδιος τέτοιου είδους αντιδράσεις μέσα στη σχέση τους.
«Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον θαυμασμό και τη ζήλεια που έχει αρνητικό πρόσημο. Οι δυο μας έχουμε μια εποικοδομητική ζήλια, σε έναν βαθμό που θέλω να ξέρω ότι με γουστάρει, μέχρι εκεί. Δε ζηλεύω ότι τη θαυμάζει κάποιος, ίσα ίσα χαίρομαι και λέω… δικιά μου είναι».
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Ο Σάκης Τανιμανίδης αναφέρθηκε και στην πορεία της συνεργασίας του με τον ΣΚΑΪ, δίνοντας και ένα στίγμα για τη συνέχεια στην τηλεόραση τα επόμενα χρόνια.
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«Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον ΣΚΑΙ, το Dragons Den πάει καταπληκτικά, οπότε θα δείτε κι άλλα πράγματα τα επόμενα χρόνια», δήλωσε on camera.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.