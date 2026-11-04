Σάκης Τανιμανίδης: «Πάρτε και ένα δεύτερο» – Πόζαρε ξανά με το εσώρουχό του

Η νέα ανάρτηση που ξάφνιασε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.26 , 22:44 First Dates: Θα βγουν 2ο Ραντεβού Δημήτρης και Brenda;
04.11.26 , 22:41 «Κάτι έχει ήδη συμβεί»: Η αινιγματική ανάρτηση του Μαυρίκιου Μαυρικίου
04.11.26 , 22:40 First Dates: Οι Διαφορές Και Η Απόφαση Για 2ο Ραντεβού
04.11.26 , 22:37 Πώς προστατεύουμε έξυπνες συσκευές και κάμερες από χακάρισμα
04.11.26 , 22:32 Δίκη Τέμπη: Η κατάθεση του 23χρονου Ρομπέρτο που επέζησε από το κυλικείο
04.11.26 , 22:15 First Dates: Αγγελική & Χρήστος ερωτεύτηκαν! Το τρυφερό φιλί τους
04.11.26 , 22:14 Η ΑΕΚ «κοίταξε» στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά «λύγισε» στο 92'
04.11.26 , 22:05 Ενδιάμεσες Εκλογές ΗΠΑ: Το STAR Στους Τόπους Των Ομογενών Που Εκλέχτηκαν
04.11.26 , 21:52 Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση & η εντυπωσιακή ομοιότητα με τους γονείς της
04.11.26 , 21:50 Δημήτρης & Brenda: Η πρώτη γνωριμία και ο ενθουσιασμός για το... ύψος!
04.11.26 , 21:45 Χάνουν το σπίτι τους γιατί ήταν εγγυητές στο δάνειο του γιου τους!
04.11.26 , 21:25 «Εντελώς λάθος πήγε!» – Ζέτα & Θοδωρής αποκαλύπτουν τι είχαν ζητήσει
04.11.26 , 21:09 ΗΠΑ: Τα πρόσωπα των εκλογών - Ποιοι έγραψαν ιστορία με τη νίκη τους
04.11.26 , 21:05 First Dates: Γνωρίστηκαν και έκαναν συμφωνία για την... τσιγκουνιά!
04.11.26 , 20:46 Σάκης Τανιμανίδης: «Πάρτε και ένα δεύτερο» – Πόζαρε ξανά με το εσώρουχό του
Μικρό Παλλάς: Αγαπημένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα των «Λύκων»
Πηνελόπη Πλάκα - Τόλης Παπαδημητρίου: Από τώρα Χριστούγεννα για το ζευγάρι!
Τσαφούλιας: H πώληση της ναυτιλιακής του εταιρίας & το πραγματικό επώνυμο
Λέκκας: «Το Ρέθυμνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι»
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
First Dates: Αγγελική & Χρήστος ερωτεύτηκαν! Το τρυφερό φιλί τους
ΜΑΧΗ: Η Έλενα Τοπαλίδου στην επίσημη προβολή της ταινίας που πρωταγωνιστεί
Συντάξεις: Νέα δεδομένα για την ΕΑΣ – Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά
Έφη Ρασσιά: Η Βάλια από «Το Καφέ της Χαράς» έγινε δημοσιογράφος
Θάνατος Μαζωνάκη: Ανατροπή με τις ποσότητες των ουσιών στις τοξικολογικές
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης δημοσίευσε φωτογραφίες με εσώρουχα στο Instagram, προκαλώντας αναστάτωση.
  • Αποκάλυψε ότι προηγούμενη ανάρτησή του με εσώρουχα είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό.
  • Εξήγησε ότι αποφάσισε να ακούσει το κοινό του και να δημοσιεύσει μια δεύτερη φωτογραφία.
  • Η ανάρτηση δείχνει μια πιο τολμηρή πλευρά του παρουσιαστή, μακριά από τις συνήθεις επαγγελματικές του δραστηριότητες.
  • Διατηρεί την αίσθηση του χιούμορ, αναφέροντας την επιτυχία της προηγούμενης φωτογραφίας.

Μια διαφορετική και αρκετά τολμηρή πλευρά του εαυτού του αποφάσισε να δείξει στους διαδικτυακούς του φίλους ο Σάκης Τανιμανίδης, προκαλώντας… αναστάτωση στο Instagram!

Αγαπημένες στιγμές του Σάκη Τανιμανίδη από τον Οκτώβριο

Ο παρουσιαστής δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στον προσωπικό του λογαριασμό, στις οποίες ποζάρει φορώντας μόνο το εσώρουχό του, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις συνηθισμένες αναρτήσεις του γύρω από τις επιχειρήσεις και τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι τους στο Παρίσι

Μπόμπα: «Ζήσαμε μια εφιαλτική πτήση, νομίζαμε πως είναι η τελευταία μας»

 

Μάλιστα, ο ίδιος έδωσε και μια χιουμοριστική εξήγηση για την απόφασή του, αποκαλύπτοντας πως μια προηγούμενη φωτογραφία του με εσώρουχο είχε συγκεντρώσει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό του.

«Τόσα χρόνια μιλάω για επιχειρήσεις και ιδέες. Το post που συζητήθηκε όμως περισσότερο ήταν εκείνο που φωτογραφήθηκα με εσώρουχα. Είπα λοιπόν να ακούσω το κοινό μου. Πάρτε και ένα δεύτερο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, αποδεικνύοντας πως δεν χάνει την αίσθηση του χιούμορ του.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sakis Tanimanidis (@sakiswp)

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαυρίκιος Μαυρικίου
Celebrities & Gossip Νεα
«Κάτι έχει ήδη συμβεί»: Η αινιγματική ανάρτηση του Μαυρίκιου Μαυρικίου
Βικτώρια Δέλλα
Celebrities & Gossip Νεα
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση & η εντυπωσιακή ομοιότητα με τους γονείς της
Δημήτρης Αποστολόπουλος: Η ηλικία, οι σπουδές και το Εθνικό Θέατρο
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αποστολόπουλος: Η ηλικία, οι σειρές και το Instagram του
«Η Ζωή Μετά»: Το νέο έργο της Μαρίας Παναγοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
«Η Ζωή Μετά»: Η Μαρία Παναγοπούλου παρουσίασε το νέο της βιβλίο
Θεοφανία Παπαθωμά - Πασχάλης Τσαρούχας
Celebrities & Gossip Νεα
Θεοφανία Παπαθωμά: «Χαίρομαι με τη νέα σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα»
«Αλήθεια σου λέω ψέματα»: Οι ηθοποιοί που πήγαν στην πρεμιέρα
Celebrities & Gossip Νεα
«Αλήθεια σου λέω ψέματα»: Οι ηθοποιοί που πήγαν στην πρεμιέρα
Σύνταγμα: Αλλαγή Χρόνου Με Τους 4 Κριτές Του Voice;
Celebrities & Gossip Νεα
Σύνταγμα: Παραμονή Πρωτοχρονιάς με Παπαρίζου, Μάστορα, Μουζουράκη & Πάολα;
Μαρία Ηλιάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Ηλιάκη: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ ντροπή για την περίοδό μου»
Good Job Nicky: «Έγιναν πράγματα που μου στοίχισαν»
Celebrities & Gossip Νεα
Good Job Nicky: «Έγιναν πράγματα που μου στοίχισαν. Κλείστηκα πολύ»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top