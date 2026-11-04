Μια διαφορετική και αρκετά τολμηρή πλευρά του εαυτού του αποφάσισε να δείξει στους διαδικτυακούς του φίλους ο Σάκης Τανιμανίδης, προκαλώντας… αναστάτωση στο Instagram!

Ο παρουσιαστής δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στον προσωπικό του λογαριασμό, στις οποίες ποζάρει φορώντας μόνο το εσώρουχό του, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις συνηθισμένες αναρτήσεις του γύρω από τις επιχειρήσεις και τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Μάλιστα, ο ίδιος έδωσε και μια χιουμοριστική εξήγηση για την απόφασή του, αποκαλύπτοντας πως μια προηγούμενη φωτογραφία του με εσώρουχο είχε συγκεντρώσει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό του.

«Τόσα χρόνια μιλάω για επιχειρήσεις και ιδέες. Το post που συζητήθηκε όμως περισσότερο ήταν εκείνο που φωτογραφήθηκα με εσώρουχα. Είπα λοιπόν να ακούσω το κοινό μου. Πάρτε και ένα δεύτερο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, αποδεικνύοντας πως δεν χάνει την αίσθηση του χιούμορ του.