Μια από τις πιο απολαυστικές και αυθόρμητες στιγμές παρακολουθήσαμε στο αποψινό επεισόδιο του First Dates, με πρωταγωνιστές τη Ζέτα και τον Θοδωρή. Το ραντεβού των δύο παιδιών εξελίχθηκε με απρόσμενο τρόπο, καθώς η συζήτηση γύρω από τις προσδοκίες και τα γούστα τους αποκάλυψε ότι η παραγωγή... είχε εντελώς διαφορετικά σχέδια για τον καθένα.

Δες το First Dates

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Θοδωρής δε δίστασε να εξομολογηθεί τι είχε ζητήσει αρχικά από την εκπομπή, λέγοντας με χιούμορ πως το γούστο του έκλινε προς μια ξανθιά παρουσία. Η Ζέτα, μαυρομάλλα, διατηρώντας τη θετική της διάθεση, συμφώνησε πως και η ίδια είχε εντελώς διαφορετική εικόνα στο μυαλό της. Όταν ο Θοδωρής παραδέχτηκε πως «όλα για κάποιο λόγο γίνονται», η συμπαίκτριά του αποκάλυψε πως είχε ζητήσει έναν άνδρα με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά – συγκεκριμένα έναν «μαύρο άνδρα».

«Οπότε εντελώς λάθος πήγε!», σχολίασε χαμογελώντας ο Θοδωρής, διαπιστώνοντας τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που ζήτησαν και σε αυτό που τελικά συνάντησαν στο τραπέζι. Η Ζέτα, ωστόσο, διασκεδάζοντας με την τροπή της κουβέντας, συμπλήρωσε πως αν και στο παρελθόν έχει βγει με «μαύρα αγόρια» όπως είπε, οι περισσότερες σχέσεις της ήταν με άνδρες με ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως η χημεία δεν περιορίζεται πάντα στα αρχικά «κουτάκια» που βάζουμε.