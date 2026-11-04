Αντώνης Κανάκης: «Δε θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό»

Η απάντηση για την αποχώρηση από τον ΑΝΤ1

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Αντώνης Κανάκης
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αντώνης Κανάκης παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη μετά την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1.
  • Απέφυγε να σχολιάσει το παρασκήνιο της αποχώρησής του, λέγοντας "Δε θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό".
  • Η συνεργασία του με τον ΑΝΤ1 τερματίστηκε μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες, με την ανακοίνωση να αναφέρει λόγους αρχής.
  • Ο Κανάκης μίλησε για τα όρια στην ελευθερία του λόγου, δηλώνοντας ότι δεν λογοκρίνει τον εαυτό του.
  • Η τηλεοπτική του πορεία στον ΑΝΤ1 ξεκίνησε το 1997 και είχε προηγούμενη αποχώρηση το 2018.

Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά το τέλος της πολυετούς συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1 παραχώρησε ο Αντώνης Κανάκης, επιλέγοντας, ωστόσο, να μην ανοίξει τα χαρτιά του για το παρασκήνιο της αποχώρησής του.

Ο παρουσιαστής των «Ράδιο Αρβύλα» βρέθηκε καλεσμένος του Θανάση Λάλα στη διαδικτυακή εκπομπή «Portraits: Life Stories» και μίλησε για την πορεία του, την τηλεόραση, τη σάτιρα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον δημόσιο λόγο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η συζήτηση έφτασε και στο πολυσυζητημένο τηλεοπτικό «διαζύγιο» με τον ΑΝΤ1, ύστερα από σχεδόν τρεις δεκαετίες κοινής πορείας, με κάποια ενδιάμεσα διαλείμματα.

Ο Αντώνης Κανάκης, πάντως, δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στο συγκεκριμένο θέμα, αποφεύγοντας να αποκαλύψει περισσότερα για τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση να μην ανανεωθεί η συνεργασία τους.

Ράδιο Αρβύλα: Τέλος στη συνεργασία με τον ANT1 - «Μετακομίζουν» αλλού;

«Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό», απάντησε αρχικά, όταν ο Θανάσης Λάλας τον ρώτησε σχετικά.

Μάλιστα, όταν ο δημοσιογράφος σχολίασε «Καλά κάνατε και φύγατε», ο παρουσιαστής επέμεινε στη στάση του, λέγοντας: «Δε θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο από ό,τι είπαμε στην ανακοίνωση. Η αναστάτωση αυτού του είδους είναι κινητήριος δύναμη».

Αντώνης Κανάκης: «Τα όρια είναι ουσιαστικά το ποιος είσαι»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αντώνης Κανάκης μίλησε για τη στάση που επιλέγει να κρατά στον δημόσιο λόγο, εξηγώντας πως δεν αισθάνεται ότι λογοκρίνει τον εαυτό του, ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένα όρια που δεν επιθυμεί να ξεπερνά.

«Δε λογοκρίνω ποτέ τον εαυτό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως υπάρχουν στιγμές που επιλέγει να μη μιλήσει, όταν αντιλαμβάνεται ότι τα λόγια του ενδέχεται να πληγώσουν κάποιον άλλον.

«Έχω τα όριά μου ρε παιδί μου. Τα όρια είναι ουσιαστικά το ποιος είσαι», σημείωσε, δίνοντας τη δική του διάσταση στην έννοια της ελευθερίας του λόγου.

Το τέλος μιας μακράς τηλεοπτικής διαδρομής με τον ΑΝΤ1

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Οκτωβρίου 2026, ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα των «Ράδιο Αρβύλα» ανακοίνωσαν πως δεν θα ανανεώσουν τη συνεργασία τους με τον ΑΝΤ1, μετά τη λήξη της συμφωνίας τους στα τέλη Ιουνίου.

 

Στην ανακοίνωσή τους είχαν κάνει λόγο για μια απόφαση που ελήφθη «αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής», χωρίς να προχωρήσουν σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Από την πλευρά του, ο ΑΝΤ1 επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας, ευχαριστώντας τον παρουσιαστή και την ομάδα του για την κοινή τους πορεία.

Η τηλεοπτική διαδρομή του Αντώνη Κανάκη στον σταθμό ξεκίνησε το 1997, ενώ το 2018 είχε προηγηθεί ακόμη μία αποχώρηση. Το 2021 επέστρεψε στον ΑΝΤ1, όπου παρέμεινε μέχρι την πρόσφατη απόφαση για το οριστικό τέλος της συνεργασίας τους.

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