Επίδομα γέννησης: Έως 7.500 ευρώ για τις πολύτεκνες οικογένειες- Τι αλλάζει

Ποιοι δικαιούνται να λάβουν αναδρομικά

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Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Επίδομα γέννησης 3.000 ευρώ από τους δήμους / ERT (αρχείου)

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Αλλαγές στο επίδομα γέννησης φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με κερδισμένες, τις οικογένειες που αποκτούν τέταρτο ή επόμενο παιδί. Η νέα ρύθμιση αφορά γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026 και προβλέπει αυξημένα ποσά που φτάνουν έως και 7.500 ευρώ, καθώς και αναδρομική καταβολή της διαφοράς σε όσους έχουν ήδη πληρωθεί με το προηγούμενο καθεστώς.

Η παρέμβαση στοχεύει στις οικογένειες που γίνονται πολύτεκνες με τη γέννηση ενός ακόμη παιδιού, αλλά και σε όσες έχουν ήδη τέσσερα ή περισσότερα παιδιά και αποκτούν νέο μέλος. Για τα τρία πρώτα παιδιά δεν αλλάζει το ύψος της ενίσχυσης. Η αύξηση ενεργοποιείται από το τέταρτο παιδί και μετά, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε επόμενη γέννηση.

Δημογραφικό: Στις 65.000 οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2026

Με βάση τη νέα κλίμακα, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

  • Πρώτο παιδί: 2.400 ευρώ, σε δύο δόσεις των 1.200 ευρώ
  • Δεύτερο παιδί: 2.700 ευρώ, σε δύο δόσεις των 1.350 ευρώ
  • Τρίτο παιδί: 3.000 ευρώ, σε δύο δόσεις των 1.500 ευρώ
  • Τέταρτο παιδί: 4.500 ευρώ
  • Πέμπτο παιδί: 5.500 ευρώ
  • Έκτο παιδί: 6.500 ευρώ
  • Έβδομο παιδί: 7.500 ευρώ

Η ίδια λογική θα ισχύει και για κάθε επόμενη γέννηση, κάτι που σημαίνει ότι η οικονομική ενίσχυση θα αυξάνεται όσο μεγαλώνει η οικογένεια.

Επίδομα γέννησης: Ποιοι δήμοι στην Ελλάδα δίνουν την οικονομική ενίσχυση

Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά στο επίδομα γέννησης

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για γονείς που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2026 και εισέπραξαν το επίδομα γέννησης με τα παλαιά ποσά, πριν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η νέα ρύθμιση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το δικαίωμα στην αυξημένη ενίσχυση παραμένει και η διαφορά θα αποδοθεί αναδρομικά.

Όπως προβλέπει το άρθρο 22 του νομοσχεδίου:

  • Δεν απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους
  • Η καταβολή θα γίνει αυτόματα
  • Η πίστωση των επιπλέον ποσών προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται τόσο όσοι έχουν ήδη λάβει ολόκληρο το αρχικό ποσό όσο και όσοι έχουν πληρωθεί μόνο την πρώτη δόση. Για τη δεύτερη κατηγορία, η επιπλέον ενίσχυση θα υπολογιστεί αναλογικά, ώστε κάθε οικογένεια να λάβει τη διαφορά που αντιστοιχεί στην περίπτωσή της.

Γονικές άδειες: Έρχονται σημαντικές αλλαγές - Οι τρεις παρεμβάσεις

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις γεννήσεις στην Ελλάδα

Η αλλαγή στο επίδομα γέννησης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα στοιχεία για τις γεννήσεις συνεχίζουν να καταγράφουν την πίεση που δέχεται η χώρα στο δημογραφικό πεδίο. Σύμφωνα με τις ληξιαρχικές πράξεις του υπουργείου Εσωτερικών, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο καταγράφηκαν 43.339 γεννήσεις.

Με αναγωγή στο σύνολο του έτους, ο αριθμός εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στις 65.006 γεννήσεις. Η τελική εικόνα μπορεί να διαφοροποιηθεί προς τα πάνω, καθώς ο Δεκέμβριος καταγράφει παραδοσιακά περισσότερες γεννήσεις σε σχέση με τον μέσο μηνιαίο ρυθμό.

Η ουσία της νέας διάταξης είναι σαφής: από το 2026 αυξάνεται σημαντικά η στήριξη για τις πολύτεκνες οικογένειες, ενώ όσοι δικαιούνται μεγαλύτερο ποσό δεν θα χρειαστεί να κάνουν νέα διαδικασία για να το λάβουν.
 

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