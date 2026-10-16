Περισσότερη ευελιξία στην αξιοποίηση των γονικών αδειών και ευκολότερη πρόσβαση στην άδεια φροντιστή σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας. Οι αλλαγές, που προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, αναμένεται να ενταχθούν σε νέο νομοσχέδιο, με βασικό στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των εργαζόμενων οικογενειών.

Τι προβλέπουν οι τρεις παρεμβάσεις

Η πρώτη αλλαγή αφορά τους γονείς που έχουν περισσότερα από ένα παιδιά. Σήμερα, η λήψη γονικής άδειας για διαφορετικά παιδιά συνοδεύεται από υποχρεωτικό χρονικό διάστημα ενός έτους μεταξύ των αδειών. Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, ο περιορισμός αυτός πρόκειται να καταργηθεί, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να προγραμματίζουν την απουσία τους με βάση τις πραγματικές ανάγκες της οικογένειάς τους.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τα ζευγάρια που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση. Το νέο πλαίσιο θα διαχειρίζεται καλύτερα τους υφιστάμενους περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο οι δύο γονείς οργανώνουν τις άδειές τους, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία στον οικογενειακό και επαγγελματικό προγραμματισμό.

Σημαντική είναι και η τρίτη αλλαγή, η οποία αφορά την άδεια φροντιστή. Πρόκειται για δικαίωμα απουσίας έως πέντε εργάσιμων ημερών ετησίως, προκειμένου ένας εργαζόμενος να φροντίσει συγγενικό πρόσωπο που χρειάζεται υποστήριξη. Μέχρι σήμερα, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η συμπλήρωση έξι μηνών εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Η προϋπόθεση αυτή σχεδιάζεται να καταργηθεί, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην άδεια ακόμη και κατά το πρώτο εξάμηνο απασχόλησης.

Στόχος η καλύτερη ισορροπία

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εντάσσονται στην προσπάθεια ενίσχυσης των εργαζόμενων γονέων και βελτίωσης της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Ωστόσο, οι τελικές λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής θα αποσαφηνιστούν με την κατάθεση και την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.

