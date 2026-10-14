Η οικονομική στήριξη των νέων γονιών, με το επίδομα γέννησης, αποτελεί ένα από τα μέτρα που εφαρμόζουν ή σχεδιάζουν δήμοι σε όλη την Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν την υπογεννητικότητα και να βοηθήσουν τις οικογένειες με τα έξοδα που συνοδεύουν τον ερχομό ενός παιδιού.

Τα ποσά διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν τις 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση. Σε άλλους δήμους, η ενίσχυση αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών μιας οικογένειας και μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 15.000 ευρώ.

Κάθε δήμος καθορίζει δικά του κριτήρια για το επίδομα, όπως τα εισοδηματικά. Το δημοτικό επίδομα είναι συμπληρωματικό προς το κρατικό επίδομα γέννησης του ΟΠΕΚΑ.

Αναλυτικά, οι δήμοι που προσφέρουν ή έχουν ανακοινώσει σχετικά μέτρα στήριξης είναι οι εξής:

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων: Προβλέπει εφάπαξ επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται ή υιοθετείται σε βρεφική ηλικία. Μεταξύ των προϋποθέσεων περιλαμβάνονται η μόνιμη κατοικία στον δήμο και συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνονται από τον δήμο για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προβλέπει για κάθε παιδί που γεννιέται ή υιοθετείται σε βρεφική ηλικία. Μεταξύ των προϋποθέσεων περιλαμβάνονται η μόνιμη κατοικία στον δήμο και συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνονται από τον δήμο για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δήμος Δωρίδας: Χορηγεί επίδομα ανάλογα με τη σειρά γέννησης: 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.000 ευρώ για το δεύτερο και 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο. Προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια και προϋποθέσεις μόνιμης κατοικίας.

Χορηγεί επίδομα ανάλογα με τη σειρά γέννησης: Προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια και προϋποθέσεις μόνιμης κατοικίας. Δήμος Ηρακλείου Αττικής: Προσφέρει εφάπαξ βοήθημα 1.000 ευρώ σε οικογένειες που αποκτούν το πρώτο τους παιδί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου.

Προσφέρει σε οικογένειες που αποκτούν το πρώτο τους παιδί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου. Δήμος Περάματος : Kαθιερώνει οριζόντιο επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση.

: Kαθιερώνει Δήμος Θέρμου : Η οικονομική ενίσχυση αυξάνεται ανάλογα με τη σειρά γέννησης και μπορεί να φτάσει έως τις 15.000 ευρώ για το έκτο παιδί .

: . Δήμος Πύλου – Νέστορος: Παρέχει οικονομική ενίσχυση σε νέους γονείς, με ποσά που μπορεί να φτάνουν έως τις 5.000 ευρώ.

Παρέχει οικονομική ενίσχυση σε νέους γονείς, με Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης: Έχει ανακοινώσει σχέδιο για επίδομα από 1.000 έως 3.000 ευρώ , ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα, με προγραμματισμένη έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2027. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης μέτρα όπως απαλλαγές από δημοτικά τέλη και διευκολύνσεις για τις οικογένειες.

Έχει ανακοινώσει σχέδιο για , ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα, με προγραμματισμένη έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2027. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης μέτρα όπως απαλλαγές από δημοτικά τέλη και διευκολύνσεις για τις οικογένειες. Δήμος Αποκορώνου: Προβλέπεται οικονομική ενίσχυση 1.500 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.000 ευρώ για το δεύτερο και 2.500 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο.

Προβλέπεται Δήμος Νοτίου Πηλίου: Ενίσχυση 3.000 ευρώ για τη γέννηση τρίτου παιδιού .

. Δήμος Νισύρου: Έχει αποφασιστεί οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται, με στόχο την ενθάρρυνση των νέων οικογενειών να παραμείνουν στο νησί.

Οι παροχές δεν έχουν ενιαίο κανονισμό και ενδέχεται να αλλάζουν ανάλογα με τις αποφάσεις κάθε δημοτικής αρχής. Γι’ αυτό, πριν από την υποβολή αίτησης, οι γονείς θα πρέπει να επικοινωνούν με τον δήμο τους, ώστε να επιβεβαιώνουν αν το πρόγραμμα είναι ενεργό, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν.

