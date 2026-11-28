Ακριβότερα κατά 29,5% είναι στην Ελλάδα τα βρεφικά γάλατα που εξέτασε το PosoKanei, ενώ οι βρεφικές πάνες του ίδιου δείγματος είναι κατά 23% φθηνότερες, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μέσες τιμές σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Η νέα ανάλυση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή καλύπτει 432 κωδικούς σούπερ μάρκετ και καταγράφει μεγάλες διαφορές ακόμη και σε προϊόντα που αγοράζει το ίδιο νοικοκυριό.

Από τους 432 κωδικούς, οι 256 είχαν χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα, με μέση διαφορά 23,7%. Στους υπόλοιπους 176, η ελληνική τιμή ήταν υψηλότερη κατά 22,3% κατά μέσο όρο. Για κάθε κωδικό, η ανάλυση χρησιμοποίησε διαθέσιμες τιμές από τουλάχιστον τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες.

Ποια προϊόντα κοστίζουν περισσότερο στην Ελλάδα

Στα προϊόντα για πλυντήριο πιάτων, η διαφορά έφτασε κατά μέσο όρο το 30%. Υψηλότερες ελληνικές τιμές καταγράφηκαν επίσης στις τροφές για κατοικίδια, κατά 25,9%, και στα πατατάκια, κατά 19,9%. Στα δημητριακά, ακριβότεροι στην Ελλάδα ήταν οι 21 από τους 26 κωδικούς που εξετάστηκαν, με τη μέση διαφορά για ολόκληρη την κατηγορία του δείγματος να διαμορφώνεται στο 13,8%.

Στον καφέ, οι 22 κωδικοί που βρέθηκαν ακριβότεροι στην ελληνική αγορά κόστιζαν κατά μέσο όρο 28,7% περισσότερο. Η απόκλιση εντοπίζεται κυρίως σε προϊόντα espresso. Το ποσοστό αφορά συγκεκριμένα τους κωδικούς καφέ με υψηλότερη ελληνική τιμή.

Πού βρέθηκαν χαμηλότερες τιμές

Οι μεγαλύτερες διαφορές υπέρ της ελληνικής αγοράς καταγράφηκαν στα είδη προσωπικής φροντίδας. Τα αφρόλουτρα του δείγματος ήταν φθηνότερα κατά 34,9% και οι οδοντόκρεμες κατά 33,4%. Ακολουθούν τα προϊόντα ακράτειας με διαφορά 29,1%, τα σαμπουάν με 23,6%, οι βρεφικές πάνες με 23% και τα αποσμητικά με 19,5%.

Τι δείχνει η σύγκριση για το καλάθι του σούπερ μάρκετ

Η ανάλυση αντιστοίχισε ίδια προϊόντα στην ίδια συσκευασία και χρησιμοποίησε μέσες τιμές 30 ημερών, προ ΦΠΑ. Οι χώρες αναφοράς διαφέρουν ανά κωδικό, ενώ κάθε προϊόν έχει την ίδια βαρύτητα στον υπολογισμό. Έτσι, η μέση διαφορά −7,6% στο σύνολο του δείγματος περιγράφει τους συγκεκριμένους 432 κωδικούς. Το κόστος για κάθε νοικοκυριό εξαρτάται από τα προϊόντα που αγοράζει, τις ποσότητες που χρειάζεται και τις τελικές τιμές με ΦΠΑ. Η Αρχή χρησιμοποιεί τις επαναλαμβανόμενες αποκλίσεις για να εντοπίζει κατηγορίες που χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο.

Η σύγκριση του PosoKanei αποτυπώνει διαφορές μεταξύ χωρών. Η εξέλιξη των τιμών μέσα στην Ελλάδα καταγράφεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Τον Οκτώβριο του 2026, οι τιμές στη διατροφή και στα μη αλκοολούχα ποτά ήταν 1,7% υψηλότερες από τον ίδιο μήνα του 2025, σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη της Αρχής. Οι δύο μετρήσεις εξηγούν πώς ένα προϊόν μπορεί να κοστίζει λιγότερο στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες αγορές και, ταυτόχρονα, ο καταναλωτής να βλέπει ανατιμήσεις στις αγορές του σε σχέση με πέρυσι.

Για τις καθημερινές αγορές, η πλατφόρμα επιτρέπει στους καταναλωτές να δημιουργούν τη δική τους λίστα, να ορίζουν ποσότητες και να συγκρίνουν το συνολικό κόστος ανά αλυσίδα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Με τη λειτουργία «Ψάξε μου φθηνότερα» μπορούν επίσης να αναζητούν οικονομικότερες επιλογές στην ίδια κατηγορία.