Η Λίλι Κόλινς μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram νέες οικογενειακές φωτογραφίες από την καθημερινότητά της με την κόρη της Τόβε και τον σύζυγό της, Τσάρλι ΜακΝτάουελ, με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η ηθοποιός δημοσίευσε μια σειρά από στιγμιότυπα από το σπίτι και τον χρόνο που περνά με την οικογένειά της, συνοδεύοντάς τα με ένα προσωπικό μήνυμα ευγνωμοσύνης.

Η Λίλι Κόλινς το 2025 στην πρεμιέρα του 5ου κύκλου της σειράς Emily in Paris /Φωτογραφία AP Images/Aurelien Morissard

Στην ανάρτησή της, η 37χρονη ηθοποιός εμφανίζεται σε μία φωτογραφία να κρατά στην αγκαλιά της τη σχεδόν δύο ετών κόρη της. Σε άλλο στιγμιότυπο, ο 43χρονος Τσάρλι ΜακΝτάουελ φιλά την Τόβε στο μάγουλο. Η ανάρτηση περιλαμβάνει ακόμη εικόνες με το παιδί να τρώει ένα μήλο και να παίζει στην παιδική χαρά με τα μαλλιά της πιασμένα σε κοτσιδάκια.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραφε: «Ευγνώμων για τους αγαπημένους μου ανθρώπους, τις όμορφες νέες αναμνήσεις, τις αμέτρητες χειροτεχνίες και ένα σπίτι γεμάτο αγάπη. Χρόνια πολλά για την Ημέρα των Ευχαριστιών».

Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς

Οι αντιδράσεις κάτω από την ανάρτηση

Τα οικογενειακά στιγμιότυπα τράβηξαν το ενδιαφέρον γνωστών προσώπων από το περιβάλλον της. Η Πάρις Χίλτον και η Μέρι Στινμπέργκεν, πεθερά της Λίλι Κόλινς, αντέδρασαν με emoji στην ανάρτηση.

Η Σάντρα Μπούλοκ άφησε δημόσιο σχόλιο, γράφοντας: «Αυτά τα κοτσιδάκια».

Η Λίλι Κόλινς με τον σύζυγό της Τσάρλι ΜακΝτάουελ /Φωτογραφία AP images/Jordan Strauss

Η μητρότητα κι όσα έχει πει η Λίλι Κόλινς

Η πρωταγωνίστρια του Emily in Paris, έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τον τρόπο με τον οποίο η μητρότητα επηρέασε την καθημερινότητά της και τις προτεραιότητές της. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Marie Claire τον Μάρτιο, είχε αναφερθεί στην αλλαγή που έφερε η απόκτηση της κόρης της στον τρόπο που βλέπει τον χρόνο. Όπως είχε δηλώσει τότε: «Η μητρότητα έχει αλλάξει εντελώς την αντίληψή μου για τον χρόνο».

Τι είχε πει για οικογένεια και καριέρα

Σε άλλη συνέντευξή της, στο Harper’s Bazaar τον Δεκέμβριο του 2025, η ηθοποιός είχε αναφερθεί στην προσπάθειά της να ισορροπήσει ανάμεσα στην οικογενειακή και την επαγγελματική της ζωή.

'Όπως είχε πει η Λίλι Κόλινς: «Το να έχω μια όμορφη οικογένεια, διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία με την επαγγελματική μου ζωή, αποτελεί επιτυχία και είμαι αφοσιωμένη σε αυτό».