Τέλος στα σενάρια των τελευταίων ημερών έβαλαν το βράδυ της Παρασκευής, 27 Νοεμβρίου, ο Χρήστος Μάστορας και οι MELISSES, παίρνοντας για πρώτη φορά επίσημη θέση γύρω από τη φημολογούμενη ρήξη τους με την Panik Records.

Μέσα από γραπτή τους ανακοίνωση, το δημοφιλές συγκρότημα επιβεβαίωσε ότι την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασής του με τη δισκογραφική εταιρεία, ρίχνοντας αυλαία σε μια συνεργασία που διήρκεσε 12 ολόκληρα χρόνια. Όπως διευκρινίζουν, η κίνηση αυτή οφείλεται σε μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση και την απόδοση δικαιωμάτων του ρεπερτορίου τους.

Η κοινή πορεία των ΜΕΛΙSSES με την Panik Records υπήρξε ιδιαιτέρως επιτυχημένη, καθώς συνοδεύτηκε από δεκάδες πολυπλατινένια hits, ηχηρές καλλιτεχνικές συνεργασίες, sold out συναυλίες και κορυφαίες εμφανίσεις στη νυχτερινή Αθήνα.

Παρά τη δικαστική τροπή που παίρνει η υπόθεση, ο Χρήστος Μάστορας και τα μέλη της μπάντας τονίζουν πως, με σεβασμό στην πολυετή κοινή τους διαδρομή, δεν σκοπεύουν να δώσουν δημόσια συνέχεια στη διαμάχη, ευελπιστώντας σε μια γρήγορη και ομαλή διευθέτησή της.

Χρήστος Μάστορας & ΜΕΛΙSSES: Τέλος η συνεργασία τους με την Panik Records / NDP Photo Agency Ανδρέας Νικολαρέας

Αναλυτικά όσα αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους ο Χρήστος Μάστορας και οι «Μέλισσες»:

«Θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε ότι πράγματι προβήκαμε την Τετάρτη, 25.11.2026, σε νόμιμη καταγγελία της σύμβασής μας με την Panik Records, λόγω της μη τήρησης υποχρεώσεων στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα διαχείρισης και απόδοσης των δικαιωμάτων επί του ρεπερτορίου του οποίου είμαστε δημιουργοί και παραγωγοί και φυσικά μας ανήκει.

Οτιδήποτε άλλο λέγεται ή γράφεται, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σεβόμενοι την πολυετή συνεργασία μας, δεν έχουμε πρόθεση να υπεισέλθουμε δημοσίως σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Πρόκειται για μια μεταξύ μας διαφορά, και επιθυμία μας είναι, γρήγορα και με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους να επιλυθεί.

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας και για την κατανόησή σας.

Χρήστος Μάστορας & ΜΕΛΙSSES».