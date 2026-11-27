Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν σήμερα οι επτά συλληφθέντες για την υπόθεση συστηματικής σεξουαλικής κακοποίησης 15χρονου κοριτσιού, σε χωριό του Αγρινίου. Ανάμεσα τους και οι δυο γονείς του παιδιού. Κατηγορούνται ότι εξέδιδαν την κόρη τους, από την ηλικία των 11 ετών.

Οι γονείς του 15χρονου κοριτσιού που κατηγορούνται ότι εξέδιδαν επί χρόνια το ίδιο τους το παιδί, βγήκαν από τα δικαστήρια έχοντας πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή.

Μαζί τους ακόμη πέντε συγχωριανοί, που συνελήφθησαν καθώς τους «έδειξε» το κορίτσι για τη σεξουαλική κακοποίησή της.

«Δε γνώριζα τίποτα» - Ο πατέρας της 15χρονης τα ρίχνει όλα στη σύζυγό του

«Δε γνώριζε τίποτα από όλα αυτά για τα οποία κατηγορείται. Θεωρεί ότι υπάρχουν τεράστιες υπερβολές», αναφέρει ο κ. Νικόλαος Καζαντζής, δικηγόρος του κατηγορούμενου πατέρα.

Ο πατέρας φαίνεται να τα ρίχνει όλα στη σύζυγο του.

Εκείνη δεν έχει πει κουβέντα στις Αρχές, ενώ κανένας δικηγόρος του Αγρινίου δεν έχει δεχθεί να την αναλάβει μέχρι στιγμής.

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη μαστροπεία της 15χρονης

Στο μικρό χωριό του Αγρινίου, τα στόματα παρέμεναν για χρόνια κλειστά.

Όπως αποκαλύπτει το Star, ένας 47χρονος κάτοικος αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και παρακίνησε το κοριτσάκι να πάει στην αστυνομία και να μιλήσει.

Δε θέλω να γυρίσω πίσω σε αυτό το σπίτι

Κάθε λέξη του κοριτσιού «λύγιζε» τους αστυνομικούς. Ενώ έδωσε 10 ονόματα συγχωριανών, στα αρρωστημένα χέρια των οποίων φέρεται να τους παρέδιδε η μητέρα της.

Αγρίνιο: Την εξέδιδαν για ένα πακέτο τσιγάρα

Όσο και αν δε το χωρά ανθρώπινος νους, η μητέρα φαίνεται να πήγαινε το παιδί της κυρίως σε ηλικιωμένους της περιοχής για να πάρει ως αντάλλαγμα 10 ευρώ, ή ακόμα και ένα πακέτο τσιγάρα.

«Διαπιστώσαμε κι εμείς από τα αρχεία μας, ότι είχαμε αναφορά το 2020 για κακοποίηση και το 2024 για σεξουαλική εκμετάλλευση. Διαπιστώσαμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, να δούμε πώς από δω και πέρα θα υποστηριχθεί το παιδί» αναφέρει ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού κ. Κώστας Γιαννόπουλος.

Η 15χρονη φιλοξενείται προσωρινά στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα.

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