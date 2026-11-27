Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, προκειμένου να ενημερωθούν για τις ποινικές διώξεις που τους αποδίδονται. Στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου θα παρουσιαστούν ενώπιον της 26ης τακτικής ανακρίτριας.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία ώστε να λάβουν αντίγραφα της δικογραφίας και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Μεταξύ των συλληφθέντων υπάρχουν δύο επιχειρηματίες, ο πρόεδρος της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης.

Σε ανακοίνωσή του, ο τελευταίος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις, διαψεύδοντας τις κατηγορίες περί συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και πρόκλησης ζημιάς στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστήριξε, επίσης, ότι οι διαφημιστικές καταχωρήσεις και η αρθρογραφία του ήταν απολύτως νόμιμες, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι κατηγορίες θα καταπέσουν.

Μάλιστα, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο των τεσσάρων συλληφθέντων και των εμπλεκόμενων εταιρειών στην υπόθεση.

Πολιτική αντιπαράθεση για το δημόσιο χρήμα

Η υπόθεση προκαλεί, παράλληλα, έντονες πολιτικές αντιδράσεις με την αντιπολίτευση να θέτει ερωτήματα για το κόστος των εγκαταστάσεων, τις συμβάσεις και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Στις παρεμβάσεις γίνεται αναφορά σε ποσά 300.000 ευρώ ανά σπιτάκι, ενώ υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ είχε αναδείξει το θέμα όταν ήταν στην αντιπολίτευση.

Τα κόμματα ζητούν απαντήσεις για τις διαδικασίες ανάθεσης και έγκρισης των συμβάσεων, καθώς και για τις ευθύνες της κυβέρνησης ως προς τη διαφάνεια και τον έλεγχο στη διαχείριση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος. Η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι ισχυρισμοί όλων των εμπλεκομένων θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.