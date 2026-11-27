«Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης κάνουν μία σύσταση, ο άνθρωπος το δοκιμάζει, επιστρέφει στη μηχανή και λέει ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα, η μηχανή ανανεώνει τη γνώση της για αυτόν τον χώρο δίνοντας μια νέα σύσταση, οπότε με αυτόν τον τρόπο σε αυτούς τους καινούριους χώρους χαρτογραφείς μαζί με τη μηχανή τον δρόμο για τη βέλτιστη λύση», λέει στην εκπομπή Star Tech ο δρ. Παναγιώτης Κροκιδάς, ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών, στον γνωστό μας Δημόκριτο.

Η Έρευνα του Insane Group στον Δημόκριτο

Φυσικός, με διδακτορικό στην υπολογιστική χημεία υλικών και εμπειρία σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ο δρ. Κροκιδάς εργάζεται τώρα για το –“too cool for school”- Insane Group στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Δημόκριτος. Ακρωνύμιο του Intelligent Science and engineering, το γκρουπ αυτό των επιστημόνων κάνει έρευνα σε εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους τομείς.

Στοχεύει επίσης να γίνει πυρήνας εκπαίδευσης νέων επιστημόνων από διάφορους κλάδους. Να έρθουν κοντά ένας μαθηματικός, ένας φυσικός, ένας μηχανικός και να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στην έρευνά τους, γιατί «οι επιστήμονες του αύριο χρειάζεται να μιλούν πολλές γλώσσες».

Ο Ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Έρευνα για Προηγμένα Υλικά

Όπως μας λέει ο Παναγιώτης Κροκιδάς «η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να επιταχύνει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία της εξερεύνησης για καλές λύσεις που θα βοηθήσουν την ανθρωπότητα».

Ο ίδιος ξεκίνησε να κάνει «έρευνα σε υλικά που έχουν ενεργειακές εφαρμογές, πιο συγκεκριμένα σε κάποια υλικά που τα λέμε νανοπορώδη, επειδή έχουν πάρα πολύ μικρούς πόρους σε μοριακό επίπεδο και χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν αέρια. Θα μπορούσε για παράδειγμα κάποιος να φτιάξει ένα τέτοιο υλικό και να το τοποθετήσει σε ένα ντεπόζιτο αυτοκινήτου που κινείται με μεθάνιο ή υδρογόνο, μπορούν να μπουν σε φίλτρα για να κατακρατήσουν σε βαριά βιομηχανία ανεπιθύμητους ρύπους, π.χ. κατακράτηση διοξειδίου του άνθρακα», μας λέει.

«Τέτοιου είδους υλικά, που τα λέμε προηγμένα ή καινοτόμα υλικά, συνήθως έχουν περίεργους συσχετισμούς. Κάθε αλλαγή δεν ξέρουμε τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στην ιδιότητα που μας ενδιαφέρει. Για να καταλήξει κανείς σε αυτές τις εξαρτήσεις, χρειάζονται πάρα πολλά πειράματα που είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει να δώσει στον ερευνητή μία ένδειξη για τον αντίκτυπο της κάθε αλλαγής που σκέφτεται να κάνει σε σχέση με το αποτέλεσμα που επιθυμεί».

Αντί λοιπόν επιστήμονες να χρειάζεται να κάνουν εκατομμύρια δοκιμές, αυτές πραγματοποιούνται σε πολύ λιγότερο χρόνο από τον υπολογιστή, κατευθύνοντας τον ερευνητή προς τη σωστή κατεύθυνση. Η έρευνα στοχεύει επίσης πάντα στην εύρεση φθηνότερων και πιο αποδοτικών λύσεων σε τεχνολογικά, περιβαλλοντικά και άλλα προβλήματα.

Ζήτημα Στρατηγικής και Γεωπολιτικής Σημασίας Τεχνολογικές Υποδομές

Με αφορμή το παγκόσμιο blackout υπηρεσιών της Microsoft, υπενθυμίζει πως δεν πρέπει να εξαρτόμαστε από έναν πάροχο. Όπως μας λέει, η Ευρώπη γενικά «αν θέλει να έχει ηγετικό ρόλο στην καινοτομία και την έρευνα δε θα πρέπει να εξαρτάται από τεχνολογίες τρίτων. Τίθενται θέματα προσωπικών δεδομένων, αλλά και στρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας».

«Η Ευρώπη δε θέλουμε να είναι καταναλωτής τεχνολογίας, αλλά να συμβάλλει ενεργά στην έρευνα και τη διαμόρφωση των νέων τεχνολογιών».

Κλείνει λέγοντας, πως είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το νέο περιβάλλον «να μη χάσουμε την κριτική μας σκέψη». Και να μην ξεχνάμε πως «οτιδήποτε βγαίνει από έναν υπολογιστή, θα πρέπει να ελέγχεται, να αξιολογείται και μετά να χρησιμοποιείται».

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