«Πηγαίνουμε πιο αργά», λέει ο δημιουργός της ANASA. Γι’ αυτό η ANASA ξεκινά μια μέρα νωρίτερα, την παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία. Ο συνθέτης, που ζει με τη νόσο του Πάρκινσον, ονόμασε το δικό του ποσοστό αναπηρίας «81% εμπΗρία». Στην εκδήλωση, καλλιτέχνες με ορατή ή μη ορατή αναπηρία μοιράζονται μέσα από τη μουσική, τον χορό, το θέατρο και την προσωπική αφήγηση τους τρόπους που βρήκαν για να συνεχίσουν να δημιουργούν.

Ο Νίκος Βεντουράτος υπογράφει την ιδέα, τη σκηνοθεσία, τα κείμενα, τους στίχους, την πρωτότυπη μουσική και την οπτικοακουστική δημιουργία με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ρόλοι αυτοί αντανακλούν την πολύπλευρη καλλιτεχνική του ιδιοσυγκρασία. Η επιλογή του να τους αναλάβει έχει συμβολικό χαρακτήρα. Αναλαμβάνοντας το προσωπικό ρίσκο που συνεπάγεται το εγχείρημα για τον ίδιο λόγω της κατάστασης της υγείας του, θέλει να δείξει ότι η δύναμη της ψυχής και της τέχνης μπορεί να κάνει δυνατό ακόμη κι αυτό που μοιάζει ανέφικτο.

Για τον ίδιο, η εκδήλωση είναι και μια προσωπική δοκιμασία αντοχής, που στηρίζεται στην ελπίδα, στη δημιουργικότητα και στην αλληλεγγύη που γίνεται πράξη μέσα από την τέχνη.

Στη σκηνή, ο Νίκος Βεντουράτος και ο Χρήστος Κάλλοου κάνουν τα δικά τους ποσοστά αναπηρίας αφορμή για αυτοσαρκασμό. Με 81% και 80% αντίστοιχα, στήνουν μια φιλική «κόντρα» και καταλήγουν να προσθέσουν τα ποσοστά τους. Η ατάκα είναι κοινή. «Μαζί, 161% εμπΗρία!»

Ως οικοδεσπότης της εκδήλωσης, ο Νίκος Βεντουράτος θα τιμήσει τους καλλιτέχνες, τους φροντιστές και τους υποστηρικτές που τον ενέπνευσαν να τη δημιουργήσει.

Παρουσιάζει ο Στράτος Χατζηηλίας.

Συμμετέχουν οι ερμηνευτές Χρήστος Κάλλοου, Μαρία Γεωργακαράκου και Χρυσηίδα.

Με τον Γιώργο Χρηστάκη χορεύουν η Ελένη Κοντζίλα και η Έλλη Μπογιάκη και στο πιάνο ο Χρήστος Καρνάβας.

Θα προβληθεί η ταινία μικρού μήκους «Dirty Roses», στην οποία πρωταγωνιστεί η Νανά Τζαβάρα.

Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Πάνος Δέρβος και στο σαξόφωνο συμμετέχει ο Κώστας Παλιούρας.

Η εκδήλωση «ANASA για άτομα… με εμπΗρία» πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας, Παιδιού και Ιατρικής Ακριβείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την εκδήλωση χαιρετούν οι καθηγητές Γεώργιος Π. Χρούσος και Χρήστος Γιαπιτζάκης.

Συμπαραγωγή με την Εταιρεία Πολιτισμού Cineart. Οργάνωση παραγωγής: Πέτρα Τερζή.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου, τα οποία θα διανέμονται από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 12.00, αποκλειστικά μέσω ticketservices.gr

