Cyber Monday: Τι να προσέξετε στις διαδικτυακές αγορές σας / Bίντεο: ΕΡΤ

Η Cyber Monday, η οποία φέτος «πέφτει» στις 30 Νοεμβρίου 2026, εστιάζει αποκλειστικά σε διαδικτυακές προσφορές. Οι online αγορές έχουν την τιμητική τους, ενώ οι σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές επικεντρώνονται στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η Cyber Monday, η οποία φέτος «πέφτει» στις 30 Νοεμβρίου 2026, εστιάζει αποκλειστικά σε διαδικτυακές προσφορές / Φωτογραφία: Unsplash.com

Cyber Monday: Οι βασικές κατηγορίες με τις μεγαλύτερες προσφορές

Oι κατηγορίες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τη μεγαλύτερη ζήτηση και τις υψηλότερες εκπτώσεις τη Cyber Monday είναι:

Προϊόντα Τεχνολογίας & Gadgets

Η κατηγορία αυτή αποτελεί τον «πρωταγωνιστή» της ημέρας. Οι κατασκευαστές και τα e-shops προσφέρουν τις μεγαλύτερες μειώσεις τιμών σε:

Laptops & Tablets: Η Cyber Monday παραδοσιακά θεωρείται καλύτερη ημέρα για αγορά laptop σε σχέση με την Black Friday, με μεγάλες προσφορές τόσο σε mid-range μοντέλα για καθημερινή χρήση όσο και σε premium ultrabooks (π.χ. MacBook Air, Asus Zenbook)

Η Cyber Monday παραδοσιακά θεωρείται καλύτερη ημέρα για αγορά laptop σε σχέση με την Black Friday, με μεγάλες προσφορές τόσο σε mid-range μοντέλα για καθημερινή χρήση όσο και σε premium ultrabooks (π.χ. MacBook Air, Asus Zenbook) Έξυπνες Συσκευές (Smart Home) : Συσκευές όπως smart speakers (π.χ. Amazon Echo), smart οθόνες, έξυπνες λάμπες και κάμερες ασφαλείας αγγίζουν συχνά τις χαμηλότερες τιμές της χρονιάς.

: Συσκευές όπως smart speakers (π.χ. Amazon Echo), smart οθόνες, έξυπνες λάμπες και κάμερες ασφαλείας αγγίζουν συχνά τις χαμηλότερες τιμές της χρονιάς. Wearables & Αξεσουάρ: Smartwatches, ασύρματα ακουστικά (headphones/earbuds) και power banks παρουσιάζουν επιθετικές εκπτώσεις για να εξαντληθεί το απόθεμα πριν από τις γιορτές.

Τα προϊόντα τεχνολογίας και τα gadgets είναι μία κατηγορία προϊόντων που αποτελεί τον «πρωταγωνιστή» της ημέρας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές

Αν και οι μεγάλες λευκές συσκευές (για παράδειγμα, πλυντήρια, ψυγεία) έχουν την τιμητική τους την Black Friday, η Cyber Monday εστιάζει σε:

Μικρές Συσκευές Κουζίνας & Σπιτιού : Συσκευές όπως φριτέζες αέρος (air fryers), καφετιέρες espresso, μπλέντερ, καθώς και επαναφορτιζόμενες ή ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες καταγράφουν πολύ υψηλά ποσοστά εκπτώσεων

: Συσκευές όπως φριτέζες αέρος (air fryers), καφετιέρες espresso, μπλέντερ, καθώς και επαναφορτιζόμενες ή ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες καταγράφουν πολύ υψηλά ποσοστά εκπτώσεων Τηλεοράσεις (κυρίως Mid-range & 4K): Ενώ οι πολύ μεγάλες ή premium τηλεοράσεις OLED/QLED εξαντλούνται νωρίτερα, τη Cyber Monday θα βρείτε εξαιρετικές προσφορές σε πιο οικονομικές, «έξυπνες» 4K τηλεοράσεις.

Ψηφιακές Υπηρεσίες, Λογισμικό & Gaming

Λόγω του ότι η Cyber Monday δημιουργήθηκε για τις online αγορές, τα άυλα ψηφιακά προϊόντα έχουν κορυφαίες προσφορές:

Συνδρομές & Software: Προγράμματα Antivirus, σουίτες γραφείου, εργαλεία επεξεργασίας εικόνας/βίντεο, καθώς και συνδρομές σε πλατφόρμες streaming ή υπηρεσίες VPN διατίθενται συχνά με έκπτωση έως και 50%

Προγράμματα Antivirus, σουίτες γραφείου, εργαλεία επεξεργασίας εικόνας/βίντεο, καθώς και συνδρομές σε πλατφόρμες streaming ή υπηρεσίες VPN διατίθενται συχνά με έκπτωση έως και 50% Digital Gaming: Πέρα από κονσόλες και περιφερειακά (πληκτρολόγια, ποντίκια, monitors), τα online καταστήματα παιχνιδιών (Steam, PlayStation Store, Xbox Marketplace) ρίχνουν κατακόρυφα τις τιμές σε ψηφιακούς τίτλους παιχνιδιών.

Λόγω του ότι η Cyber Monday δημιουργήθηκε για τις online αγορές, τα άυλα ψηφιακά προϊόντα έχουν κορυφαίες προσφορές / Φωτογραφία: Unsplash.com

Μόδα, Ένδυση και Ομορφιά

Τα online καταστήματα ρούχων και καλλυντικών εκμεταλλεύονται τη Cyber Monday για να προωθήσουν αποκλειστικές διαδικτυακές προσφορές:

Ένδυση & Υπόδηση : Μεγάλα brands προσφέρουν κωδικούς για επιπλέον έκπτωση (π.χ. extra 20% ή 30%) στο καλάθι αγορών, ακόμη και σε ήδη μειωμένες τιμές

: Μεγάλα brands προσφέρουν κωδικούς για επιπλέον έκπτωση (π.χ. extra 20% ή 30%) στο καλάθι αγορών, ακόμη και σε ήδη μειωμένες τιμές Προϊόντα Ομορφιάς: Επώνυμα καλλυντικά, αρώματα, ηλεκτρικές βούρτσες/styling μαλλιών και premium συσκευές περιποίησης προσώπου (π.χ. μάσκες LED) συχνά Peak-άρουν σε προσφορές αυτή την ημέρα

Τι να προσέξετε κατά τις online αγορές σας

Προϋπολογισμός : Η πλειονότητα των καταναλωτών σχεδιάζει να ξοδέψει από 100 έως 500 ευρώ

: Η πλειονότητα των καταναλωτών σχεδιάζει να ξοδέψει από 100 έως 500 ευρώ Επιφυλακτικότητα: Σύμφωνα με τις έρευνες, αρκετοί καταναλωτές διατηρούν επιφυλάξεις για το αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές, γι' αυτό προτείνεται η χρήση εργαλείων σύγκρισης τιμών (όπως το Skroutz.gr) για τον έλεγχο του ιστορικού τιμών 30ημέρου