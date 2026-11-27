Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε τα ξημερώματα της Παρασκευής τη Θεσπρωτία, με τα Σύβοτα να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους και κατοικημένες περιοχές, ενώ μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την παροχή βοήθειας στους κατοίκους.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σοβαρή είναι η εικόνα και στην Πλαταριά, αλλά και σε περιοχές της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας, όπου τα νερά της βροχής παρέσυραν φερτά υλικά, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, μέχρι λίγο πριν από τις 04:00 είχαν καταγραφεί συνολικά 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας. Από αυτές, οι 145 αφορούσαν αντλήσεις υδάτων και οι πέντε μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Μέχρι στιγμής, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει δέκα αντλήσεις υδάτων, ενώ έχουν μεταφέρει τρεις ηλικιωμένους από τις κατοικίες τους σε ασφαλή σημεία.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν κινητοποιηθεί οκτώ συνεργεία με συνολικά 22 πυροσβέστες. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτίας, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων και την 5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Στις πληγείσες περιοχές βρίσκονται επίσης οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ο Δήμος Ηγουμενίτσας και η Περιφέρεια Ηπείρου συνδράμουν με μηχανήματα έργου, προκειμένου να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά και να αποκατασταθούν τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Κακοκαιρία: Προβλήματα στην κυκλοφορία – Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί στη Θεσπρωτία, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει συσσώρευση πετρών, χωμάτων και άλλων φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Στη βόρεια είσοδο της Ηγουμενίτσας, κοντά στη διασταύρωση προς τη Νέα Σελεύκεια, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπτεται κατά διαστήματα, ώστε να μπορούν να επιχειρούν με ασφάλεια τα μηχανήματα για τον καθαρισμό του δρόμου.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στο οδικό δίκτυο προς τους Φιλιάτες, όπου σε αρκετά σημεία έχουν συγκεντρωθεί πέτρες και φερτά υλικά που παρασύρθηκαν από τα νερά.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο thespro.gr, οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των συνεργείων που επιχειρούν στην περιοχή.

Καιρός: Κακοκαιρία μέχρι την Κυριακή – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Η κακοκαιρία δεν περιορίζεται στη Θεσπρωτία, καθώς, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού είναι οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι, που κατά τόπους θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Ειδικότερα, για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το βράδυ αναμένεται να επηρεαστούν περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως η Πιερία, καθώς και η ανατολική Θεσσαλία.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Παράλληλα, στα ανατολικά τμήματα της χώρας αναμένονται ιδιαίτερα ενισχυμένοι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως έως και 9 μποφόρ.

Οι κάτοικοι των περιοχών που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.