Η Σίσσυ Χρηστίδου μπήκε σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, στολίζοντας το δέντρο στο σπίτι της μαζί με τον Παύλο Σταματόπουλο.

Περσινή φωτογραφία της Σίσσυς Χρηστίδου με τον κουμπάρο της Παύλο Σταματόπουλο /Φωτογραφία Instagram

Η παρουσιάστρια του Mega μοιράστηκε στιγμές από τον στολισμό μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιβεβαιώνοντας ότι το καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού τους πραγματοποιήθηκε και φέτος.

Tο βράδυ της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, η οικοδέσποινα του Χαμογέλα και Πάλι! υποδέχθηκε την εορταστική περίοδο στο σπίτι της, έχοντας στο πλευρό της έναν από τους πιο κοντινούς ανθρώπους της. Ο Παύλος Σταματόπουλος, στενός φίλος, συνεργάτης και κουμπάρος της, συμμετείχε στον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο σαλόνι της.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, οι δυο τους ποζάρουν μπροστά από το στολισμένο δέντρο, το οποίο ήταν διακοσμημένο με φωτεινά στολίδια και πολλά λαμπιόνια. Στην ανάρτησή της, η Σίσσυ Χρηστίδου έγραψε: «Και του χρόνου με αγάπη και υγεία, ρε παιδιά».

Η ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου

Χριστουγεννιάτικο δέντρο με τον Παύλο Σταματόπουλο

Η κοινή αυτή συνήθεια φαίνεται πως έχει εξελιχθεί σε σταθερή προσωπική παράδοση για τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Παύλο Σταματόπουλο. Οι δυο τους επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο τον γιορτινό στολισμό, διατηρώντας ένα ραντεβού που συνδέεται με τη μακρόχρονη σχέση τους.

Οι αναρτήσεις στο Instagram έδωσαν στους διαδικτυακούς της φίλους εικόνα από το αποτέλεσμα του φετινού στολισμού, με το δέντρο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο γιορτινό σκηνικό του σπιτιού της.

Αυτά τα Χριστούγεννα η Σίσσυ Χρηστίδου αναμένεται να έχει κοντά της τον μικρότερο γιο της, Μιχαήλ Άγγελο, ενώ ο μεγαλύτερος γιος της, Φίλιππος Ραφαήλ, βρίσκεται στο Άμστερνταμ για τις σπουδές του. Πρόσφατα η παρουσιάστρια είχε ταξιδέψει στην Κέρκυρα, όπου ζει ο σύντροφός της, Στέφανος Νεδέλκος.