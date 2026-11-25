Δείτε όσα είπε η Κατερίνα Καινούργιου για τη γιορτή της στην έναρξη της εκπομπής της

Την ονομαστική της γιορτή γιόρτασε σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου η Κατερίνα Καινούργιου, σε μια ημέρα που είχε για την ίδια ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που τη βίωσε ως μητέρα, με την κόρη της, Ξένια, στο πλευρό της.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής Super Κατερίνα, βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής της μαζί με το παιδί της κι αργότερα μοιράστηκε φωτογραφίες και μήνυμα στο Instagram.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις αναρτήσεις και τις σχετικές αναφορές, η Κατερίνα πήρε τη μικρή μαζί της στον χώρο όπου εργάζεται, δίνοντας ιδιαίτερο προσωπικό βάρος στη φετινή γιορτή της. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, τη βλέπουμε να κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της μέσα στο στολισμένο πλατό.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου στο Instagram

Στο μήνυμα που συνόδευσε τις φωτογραφίες, η παρουσιάστρια περιέγραψε πώς βίωσε τη μέρα και τι σήμαινε για εκείνη η παρουσία της κόρης της πίσω από τις κάμερες.

«Ίσως η πιο όμορφη γιορτή της ζωής μου… Μια μέρα γεμάτη αγάπη, χαμόγελα, αγκαλιές και συγκίνηση, με αγαπημένους συνεργάτες και φίλους στο πλευρό μου. Και κάπου εκεί, πίσω από τις κάμερες, η πιο πολύτιμη παρουσία της ζωής μου… η μικρή μου, που έκανε τη φετινή μου γιορτή να έχει ένα εντελώς διαφορετικό νόημα».

Στη συνέχεια ευχαρίστησε όσους της έστειλαν ευχές μέσα από τα social media, επισημαίνοντας ότι δε θεωρεί δεδομένη την αγάπη που λαμβάνει: «Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τον καθένα σας ξεχωριστά για τις αμέτρητες ευχές, τα υπέροχα μηνύματα και την απλόχερη αγάπη σας. Μακάρι να μπορούσα να σας απαντήσω σε όλους προσωπικά. Να ξέρετε πως τίποτα από όσα μου χαρίζετε δεν θεωρώ δεδομένο».

Το μήνυμα για τη νέα φάση της ζωής της

Η Κατερίνα Καινούργιου έκλεισε την ανάρτησή της με αναφορά στη νέα περίοδο που διανύει στη ζωή της, μιλώντας για πληρότητα και ευγνωμοσύνη: «Εύχομαι όλη αυτή η αγάπη να επιστρέψει στις ζωές σας πολλαπλάσια! Φέτος η καρδιά μου είναι πιο γεμάτη από ποτέ… Και νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για όλα όσα ζω. Σας ευχαριστώ που είστε κομμάτι της διαδρομής μου. Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να είστε όλοι υγιείς, ευτυχισμένοι και να έχετε πάντα δίπλα σας τους ανθρώπους που αγαπάτε».

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Τα στιγμιότυπα που ανάρτησε προέρχονται από το γιορτινά στολισμένο πλατό του Alpha, όπου προβάλλεται η εκπομπή «Super Κατερίνα». Σε αυτά, η Κατερίνα Καινούργιου ποζάρει κρατώντας τρυφερά στην αγκαλιά της τη μικρή Ξένια.