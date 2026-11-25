Με την πιο πολύτιμη παρουσία στη ζωή της, την οκτώ μηνών κόρη της, Ξένια, πέρασε τη φετινή ονομαστική της εορτή η Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια είχε έναν επιπλέον λόγο να χαμογελά την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, καθώς η μικρή βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα», κάνοντας τη σημερινή ημέρα ακόμη πιο ξεχωριστή για εκείνη.

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε στον τηλεοπτικό αέρα πως έφερε την κόρη της στο στούντιο, προκειμένου να δει από κοντά το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο σκηνικό που έχει στηθεί για τις ανάγκες της εκπομπής. Μαζί τους ήταν και ο βαφτισιμιός της παρουσιάστριας, Μάξιμος.

«Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που από εχθές έχετε κάνει την ημέρα μου πανέμορφη. Δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα και δώρα. Σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη γιορτή της ζωής μου γιατί στο πλατό έχω τη χαρά να έχω μαζί μου την κόρη μου. Την έχω φέρει μαζί για να δει το υπέροχα στολισμένο πλατό. Είναι και ο βαφτισιμιός μου ο Μάξιμος μαζί, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια έστειλε τις ευχές της σε όλες τις γυναίκες που έχουν την ονομαστική τους εορτή, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά και στη γιαγιά της, την οποία θεωρεί μία από τις σημαντικότερες γυναίκες της ζωής της.

«Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες. Χρόνια πολλά και στη γιαγιά μου που είναι μια από τις πιο σημαντικές γυναίκες της ζωής μου. Να είστε όλες γερές και χαρούμενες», πρόσθεσε.

Η επιθυμία της να φέρει την κόρη της στην εκπομπή

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε εκφράσει τις προηγούμενες ημέρες την επιθυμία της να φέρει τη μικρή Ξένια στο πλατό, διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως δεν θέλει να τη δείξει στον τηλεοπτικό αέρα, καθώς επιθυμεί να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της.