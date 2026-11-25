Την παρέμβαση της Δικαιοσύνης προκάλεσε η καταγγελία για τη μη διακομιδή 60χρονου ασθενούς στη Λάρισα, ο οποίος πέθανε στο σπίτι του λίγες ώρες μετά την επίσκεψη πληρώματος του ΕΚΑΒ. Ο διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, Λάμπρος Τσόγκας, ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η καταγγελία των συγγενών ότι οι διασώστες αρνήθηκαν να παραλάβουν τον 60χρονο, ζητώντας προηγουμένως να βελτιωθεί η κατάσταση της ατομικής του υγιεινής. Την ίδια ώρα, το ΕΚΑΒ υποστηρίζει ότι ο ασθενής δε συναίνεσε στη λήψη ζωτικών σημείων και δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση στη Λάρισα

Αφορμή για την εισαγγελική παρέμβαση αποτέλεσε ανάρτηση συγγενούς του 60χρονου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία στη συνέχεια δημοσιεύθηκε από μέσα ενημέρωσης.

Μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας, ο εισαγγελέας Εφετών Λάρισας, Λάμπρος Τσόγκας, παρενέβη ζητώντας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί και η πιθανή τέλεση του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού και όσα προηγήθηκαν του θανάτου του άνδρα.

Στην καταγγελία της οικογένειας τίθεται, μεταξύ άλλων, το ερώτημα εάν η εξέλιξη θα μπορούσε να ήταν διαφορετική στην περίπτωση που ο 60χρονος είχε μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τι καταγγέλλει η οικογένεια για το πλήρωμα του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με την καταγγελία των συγγενών, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, όταν ο 60χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ο αδελφός του κάλεσε ασθενοφόρο για να του παρασχεθεί βοήθεια.

Το πλήρωμα που έφτασε στο σπίτι φέρεται να αρνήθηκε να τον παραλάβει, ζητώντας από τους οικείους του να τον καθαρίσουν πρώτα και να επικοινωνήσουν ξανά με το ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας πέθανε αργότερα στο σπίτι του από ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με το παρεχόμενο υλικό.

Η οικογένεια ζητά να διερευνηθεί η συμπεριφορά των διασωστών και να αποσαφηνιστεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατά τη διαχείριση του περιστατικού.

Η απάντηση του ΕΚΑΒ: «Άρνηση διακομιδής»

Από την πλευρά του, το ΕΚΑΒ παρουσιάζει διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή του, στις 20 Νοεμβρίου είχαν προηγηθεί δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες συγγενή με το Συντονιστικό Κέντρο του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας. Κατά τις επικοινωνίες αυτές, ο συγγενής είχε αναφέρει ότι ο ασθενής δεν σιτιζόταν, είχε ψυχιατρικό ιστορικό και αρνούνταν να μεταβεί σε νοσοκομείο.

Στις 14:07 καταγράφηκε νέα κλήση, κατά την οποία ο συγγενής ενημέρωσε ότι ο άνδρας παρουσίαζε ληθαργική κατάσταση και ότι είχε ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης εισαγγελικής παραγγελίας για τη διακομιδή του.

Το ΕΚΑΒ αναφέρει ότι, κατά την άφιξη του πληρώματος, ο ασθενής δεν παρουσίαζε ληθαργική εικόνα, δεν συναίνεσε στη λήψη ζωτικών σημείων και δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την υπηρεσία, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έχρηζε προηγούμενης φροντίδας ατομικής υγιεινής και ενημέρωσαν σχετικά τον συγγενή του, επικαλούμενοι τα πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης της διασποράς λοιμογόνων παραγόντων.

Όπως υποστηρίζει το ΕΚΑΒ, στη συνέχεια ο συγγενής δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε τη διακομιδή του ασθενούς, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άρνηση μεταφοράς.

ΕΔΕ από το ΕΚΑΒ – Τι εξετάζεται

Παράλληλα με την εισαγγελική έρευνα, σε εξέλιξη βρίσκεται και Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που διέταξε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ προς τον διευθυντή του Παραρτήματος Λάρισας.

Η διοίκηση του ΕΚΑΒ ανακοίνωσε αρχικά την έναρξη προκαταρκτικής διερεύνησης της συνολικής διαχείρισης του περιστατικού, με στόχο την αποσαφήνιση των συνθηκών και την επιβεβαίωση των διαθέσιμων επιχειρησιακών στοιχείων.

Τα ευρήματα των ερευνών αναμένεται να ρίξουν φως στις ενέργειες του πληρώματος, στις επικοινωνίες με το Συντονιστικό Κέντρο και στις συνθήκες υπό τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε η διακομιδή του 60χρονου.