Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη, η χώρα, με κινητοποιήσεις σε Δημόσιο, μέσα μεταφοράς, σχολεία και υγειονομικές δομές. Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ θα λειτουργήσουν με συγκεκριμένο ωράριο, λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν κανονικά, ενώ ο Προαστιακός θα πραγματοποιήσει δρομολόγια από τις 09:00 έως τις 20:00. Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία, ακυρώνονται πτήσεις σε περιφερειακά αεροδρόμια, ενώ νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας. Την ίδια ώρα, περισσότερες από 60 πόλεις συμμετέχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

24ωρη απεργία έχει κηρύξει για σήμερα 25/11 η ΑΔΕΔΥ

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Πώς θα κινηθούν Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ

Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς συμμετέχουν στην απεργία με στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Έτσι, οι γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό από τις 09:00 έως τις 18:00. Το ίδιο ωράριο ισχύει και για τα δρομολόγια του Μετρό από και προς το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα τελευταία δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:

Οι εργαζόμενοι του Μετρό πραγματοποιούν στάση εργασίας στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ

Γραμμή 1 – Ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ)

Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35.

Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09.

Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07.

Από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02.

Γραμμές 2 και 3 – Μετρό

Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 18:00.

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 17:47.

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44.

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 17:36.

Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 17:43.

Από αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58.

Από Δημοτικό Θέατρο προς αεροδρόμιο στις 16:54.

Τραμ

Στη γραμμή 6, ο πρώτος συρμός από το Σύνταγμα προς την Πικροδάφνη θα αναχωρήσει στις 10:04 και ο τελευταίος στις 17:08.

Από την Πικροδάφνη προς το Σύνταγμα, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:15. Οι τελευταίες αναχωρήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 16:18 προς Σύνταγμα και στις 16:34 προς Νέο Κόσμο.

Στη γραμμή 7:

Από το Ασκληπιείο Βούλας, ο πρώτος συρμός προς Ακτή Ποσειδώνος θα αναχωρήσει στις 09:31.

Από την Ακτή Ποσειδώνος, ο πρώτος συρμός προς Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσει στις 10:05.

Από το ΣΕΦ, ο πρώτος συρμός προς Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσει στις 09:51.

Μεταξύ των αιτημάτων της ΑΔΕΔΥ είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Λεωφορεία, τρόλεϊ και Προαστιακός

Κανονικά θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ.

Ο Προαστιακός θα κινηθεί από τις 09:00 έως τις 20:00, σύμφωνα με την ενημέρωση για τις απεργιακές ρυθμίσεις.

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία

Αλλαγές στο πρόγραμμα των σχολείων ενδέχεται να υπάρξουν σήμερα, καθώς στην πανελλαδική απεργία συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί καθολική αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παραμείνουν υποχρεωτικά κλειστά όλα τα σχολεία της χώρας.

Η πραγματοποίηση των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία σε κάθε σχολική μονάδα. Επομένως, η εικόνα ενδέχεται να διαφέρει από σχολείο σε σχολείο.

Στην απεργία συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί

Πιθανές αλλαγές αφορούν:

Την πραγματοποίηση ή μη συγκεκριμένων μαθημάτων.

Την ώρα αποχώρησης των μαθητών.

Τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος.

Η ΟΛΜΕ έχει καλέσει τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην απεργία και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Ποιες πτήσεις ακυρώνονται λόγω της απεργίας

Προβλήματα αναμένονται και στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς η συμμετοχή προσωπικού παροχής πληροφοριών πτήσεων στην απεργία επηρεάζει 15 περιφερειακά αεροδρόμια.

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιούνται οι προγραμματισμένες πτήσεις στα αεροδρόμια:

Αστυπάλαιας

Ικαρίας

Καλύμνου

Καρπάθου

Κάσου

Καστελόριζου

Καστοριάς

Κοζάνης

Κυθήρων

Λέρου

Μήλου

Νάξου

Πάρου

Σητείας

Σύρου

Η AEGEAN και η SKY express ανακοίνωσαν ακυρώσεις πτήσεων εσωτερικού.

Πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ

Οι ακυρώσεις της AEGEAN αφορούν τα ακόλουθα δρομολόγια:

Λήμνος – Ικαρία – Λήμνος (OA 098/099).

Αθήνα – Ικαρία – Αθήνα (OA 040/041).

Αθήνα – Πάρος – Αθήνα (OA 074/075 και OA 062/063).

Αθήνα – Νάξος – Αθήνα (OA 012/013).

Αθήνα – Μήλος – Αθήνα (OA 024/025).

Αθήνα – Σητεία – Κάσος – Κάρπαθος – Ρόδος (OA 044/095).

Οι επιβάτες των πτήσεων που επηρεάζονται θα ενημερωθούν από την εταιρεία ή τα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων πραγματοποίησαν την κράτησή τους.

Παράλληλα, μπορούν να ζητήσουν αλλαγή εισιτηρίου χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, καλώντας στο 210 6261000, ή να υποβάλουν αίτημα επιστροφής χρημάτων ή έκδοσης credit voucher.

Η SKY express ακυρώνει επίσης πτήσεις από και προς Κάρπαθο, Νάξο, Κύθηρα, Πάρο, Σύρο και Καστοριά – Κοζάνη.

Η εταιρεία αναφέρει ότι οι επιβάτες που έχουν κάνει κρατήσεις στις συγκεκριμένες πτήσεις θα ενημερωθούν μέσω email.

Δεμένα θα μείνουν και τα πλοία στα λιμάνια της χώρας λόγω της απεργίας της ΑΔΕΔΥ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Πληροφοριών Πτήσεων AFISO ΥΠΑ, στα συγκεκριμένα αεροδρόμια θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά ειδικές κατηγορίες πτήσεων, όπως νοσοκομειακές, στρατιωτικές, ανθρωπιστικής βοήθειας, έρευνας και διάσωσης, καθώς και πτήσεις αεροσκαφών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια θα μείνουν τα λιμάνια που καλύπτονται από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των ναυτεργατικών σωματείων.

Η ΠΕΜΕΝ και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» έχουν προκηρύξει πανελλαδική 24ωρη απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης.

Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι η υπογραφή ενιαίας συλλογικής σύμβασης, αυξήσεις 12% σε μισθούς, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές, η καθιέρωση 35ωρης εβδομαδιαίας εργασίας και η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η ΠΕΝΕΝ, η οποία έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής. Στα αιτήματά της περιλαμβάνονται αυξήσεις αποδοχών, εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Τι διεκδικούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο

Η ΑΔΕΔΥ, καλεί τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα να συμμετάσχουν στις σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις.

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων είναι η αναπλήρωση των μισθολογικών απωλειών, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

Οι εργαζόμενοι ζητούν επίσης ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ενίσχυση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, καθώς και μείωση του κόστους ενέργειας και των βασικών αγαθών.

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Πού θα πραγματοποιηθούν οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Τετάρτης.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 10:30 στα Προπύλαια, ενώ την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Στις υπόλοιπες πόλεις έχουν προγραμματιστεί οι εξής συγκεντρώσεις:

Πειραιάς: 10:00, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Πάτρα: 10:30, Εργατικό Κέντρο.

Ηράκλειο: 10:00, πλατεία Ελευθερίας.

Λάρισα: 10:30, κεντρική πλατεία.

Βόλος: 10:30, πλατεία Ελευθερίας.

Ιωάννινα: 10:00, Εργατικό Κέντρο.

Χανιά: 10:00, Δημοτική Αγορά.

Καλαμάτα: 10:30, πεζόδρομος Αριστομένους.

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Με προσωπικό ασφαλείας νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, λόγω της συμμετοχής της ΠΟΕΔΗΝ και της ΟΕΝΓΕ στην 24ωρη απεργία.

Η ΠΟΕΔΗΝ και η ΑΔΕΔΥ καλούν σε συγκέντρωση στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος. Η ΠΟΕΔΗΝ έχει προγραμματίσει προσυγκέντρωση στις 09:30 έξω από το υπουργείο Υγείας, ενώ η ΟΕΝΓΕ καλεί τους εργαζομένους να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών της, η ΠΟΕΔΗΝ αναδεικνύει τα προβλήματα στελέχωσης και χρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος Υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού και στις αποδοχές των εργαζομένων.