Πανελλαδική απεργία 25/11: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με τα σχολεία

Ξανά στους δρόμους μαθητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πανελλαδική απεργία στις 25 Νοεμβρίου με συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων από διάφορους κλάδους.
  • Διαμαρτυρίες για τα κενά στην εκπαίδευση, υποχρηματοδότηση και ελλείψεις υποδομών.
  • Τα σχολεία θα λειτουργήσουν, αλλά το πρόγραμμα μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των καθηγητών στην απεργία.
  • Εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών, Συλλογικές Συμβάσεις και μέτρα για υγεία και ασφάλεια.
  • Συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά.

Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στην οποία συμμετέχουν μαθητές, εκπαιδευτικοί, ΑΔΕΔΥ και εργαζόμενοι αρκετών κλάδων 

Μαθητές και εκπαιδευτικοί κατεβαίνουν ξανά στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες που επικρατούν στην εκπαίδευση, όπως τα χιλιάδες κενά στα σχολεία, τις συγχωνεύσεις τμημάτων, την υποχρηματοδότηση και τις ελλείψεις σε υποδομές. Παράλληλα, ζητούν μέτρα για την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και την προστασία των εργασιακών τους δικαιωμάτων. 

Απεργία 25/11: Τι θα γίνει με τα σχολεία 

Όπως σε κάθε απεργιακή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών, τα σχολεία θα λειτουργήσουν. 

Οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές αίθουσες, αφού η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποιοι καθηγητές θα συμμετέχουν στην απεργία. 

Συνεπώς, αναμένονται αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα και όχι αυτόματο κλείσιμο των σχολείων.  

Οι απουσίες μαθητών θα προσμετρηθούν κανονικά.  

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης κινητοποίησης, εργαζόμενοι από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθιέρωση 7ωρου, 5ήμερου και 35ωρου, καθώς και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. 

Στην απεργία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων:  

  • ΑΔΕΔΥ, με συμμετοχή εργαζομένων του δημόσιου τομέα. 
  • Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας. 
  • Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. 
  • Συνδικάτο Επισιτισμού – Τουρισμού, που καλεί ειδικά τους εργαζομένους της Pizza Fan να συμμετάσχουν. 
  • Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που έχουν ανακοινώσει συμμετοχή. 

Για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου έχουν ανακοινωθεί προς το παρόν συγκεντρώσεις σε τρεις πόλεις: 

  • Αθήνα: Στις 10:30, στα Προπύλαια. 
  • Θεσσαλονίκη: Στις 10:30, στο Άγαλμα Βενιζέλου. 
  • Πειραιάς: Στις 10:00, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. 
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