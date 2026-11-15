Τούνη: Απαντά για τη γούνα των 249 ευρώ και τη σύγκριση με τα κινέζικα

«Δε σε υποχρεώσαμε να την αγοράσεις»

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Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Ο παραμυθένιος χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της

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Τη δική της απάντηση στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για τη συνθετική γούνα των 249 ευρώ από τη συλλογή της εταιρείας ρούχων της θέλησε να δώσει η Ιωάννα Τούνη, μέσα από ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης συζήτησης στα social media, όχι μόνο για την τιμή του συγκεκριμένου πανωφοριού, αλλά και για τη σύγκρισή του με μια ιδιαίτερα παρόμοια γούνα που πωλείται από κινεζική εταιρεία σε χαμηλότερη τιμή.

Φανερά ενοχλημένη και δυσαρεστημένη από τα σχόλια, η Ιωάννα Τούνη ξεκαθάρισε πως πρόκειται για δύο διαφορετικά προϊόντα, υπερασπίστηκε την ελληνική παραγωγή και εξήγησε τους παράγοντες που διαμορφώνουν την τελική τιμή των ρούχων που πουλάνε στην εταιρεία τους με την κολλητή της, Στέλλα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, τονίζοντας πως η ίδια έχει επιλέξει να διατηρεί την παραγωγή της στην Ελλάδα, παρά το αυξημένο κόστος.

«Λοιπόν, γίνεται σύγκριση της γούνας που έχουμε φτιάξει με την Bubblegun, μία εταιρεία ελληνική. Φτιάχνουμε όλα μας τα ρούχα στην Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν από τις ελάχιστες εταιρείες που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα και όντως το προϊόν μας είναι made in Greece. Παρένθεση. Μιλάμε για μένα τώρα που με ψάχνουν συνέχεια για τόσο ψήγμα. Οπότε αν έχεις λίγο μυαλό φαντάζεσαι ότι δε θα ρισκάραμε με τίποτα να παρουσιάζω κάτι made in Greece ενώ δεν είναι.

Πάμε να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Λοιπόν, ανεβάστε παντού μια φωτογραφία από την κινέζικη εταιρεία, το οποίο όντως τυχαίνει να έχει μία εξαιρετικά παρόμοια γούνα με τη δική μας. Και αυτό γενικά συμβαίνει έτσι. Υπάρχει η παγκοσμιοποίηση. Πάρα πολλά προϊόντα τα οποία βγάζουν γενικά οι μεγάλοι οίκοι και οι μικρότερες εταιρείες τα παίρνουν, κάνουνε διάφορα twist, τα προσαρμόζουν στα δεδομένα της κάθε χώρας και βγάζουν κάτι πάρα πολύ αντίστοιχο. Οπότε ναι, όπως ακριβώς θα βγάλουμε μια βελουτέ φόρμα και κάπου στον κόσμο θα υπάρχει και μια αντίστοιχη βελουτέ φόρμα, όπως θα βγάλουμε ένα μαύρο κοστούμι και θα υπάρχει ένα αντίστοιχο κοστούμι κάπου αλλού. Είναι λογικό μια τεράστια πλατφόρμα όπως αυτή και λοιπά να έχουν μία αντίστοιχη γούνα με τη δική μας» ανέφερε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

«Να ξεκαθαρίσω για αρχή ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά προϊόντα. Πώς μπορείς να το διαπιστώσεις και μόνος σου γιατί δε θα με πιστεύεις; Λοιπόν, μπορείς να μπεις να δεις τις φωτογραφίες αυτές που μόνος σου δημοσιεύεις και θα παρατηρήσεις εκεί πέρα για αρχή… Καλά εντάξει, πέρα από το καρτελάκι εδώ πέρα που λέει Bubblegun made in Greece… Γενικά δε μιλάμε για το ίδιο προϊόν. Αλλά πάμε λιγάκι στην κοστολόγηση γιατί τα λέω όλα πολύ απλά και μπακάλικα, για να καταλαβαινόμαστε. Η ελληνική αγορά πονάει, η ελληνική αγορά πεθαίνει. Είμαστε πραγματικά από τις ελάχιστες εταιρείες που ράβουνε στην Ελλάδα και από όλες οι υπόλοιπες εταιρείες είμαστε πραγματικά και η πιο οικονομική» συμπλήρωσε και εξήγησε στη συνέχεια πως γίνεται η κοστολόγηση του προϊόντος.

«Θέλεις και μπορείς να την πάρεις; Καλώς. Δε θέλεις και δεν μπορείς να την πάρεις; Μην την παίρνεις παιδάκι μου. Το ότι έγινε τέτοιος πανικός για μία γούνα που δε σε υποχρεώσαμε να αγοράσεις. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ελεύθερη είναι η αγορά. Ο καθένας κοστολογεί τα προϊόντα του όπως θέλει, αλλά δεν μπορείς να μου συγκρίνεις ένα προϊόν από τα βάθη της Κίνας με ένα προϊόν με φορολογία, κοστολόγηση, εργατικά χέρια και υλικά στην Ελλάδα» κατέληξε η Ιωάννα Τούνη.

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ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
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