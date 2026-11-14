Κωνσταντίνος Αργυρός: Η αγαπημένη του συνήθεια ευεξίας

Τη δική του στιγμή χαλάρωσης μοιράστηκε στα social media ο καλλιτέχνης

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Τη δική του στιγμή χαλάρωσης και αποσύνδεσης θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Κωνσταντίνος Αργυρός, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε σε πολυτελές private members club στα νότια προάστια της Αθήνας, επιλέγοντας να περάσει λίγο χρόνο στη σάουνα. Το ξύλινο περιβάλλον και ο χαμηλός, ζεστός φωτισμός του χώρου δημιούργησαν ένα σκηνικό απόλυτης ηρεμίας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την ένταση των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Δες την ανάρτησή του:

αργυρος

Όπως είναι γνωστό, η σάουνα αποτελεί μια από τις κορυφαίες πρακτικές ευεξίας και αυτοφροντίδας. Με καταγωγή από τη φινλανδική παράδοση, συμβάλλει ουσιαστικά στη μυϊκή χαλάρωση, στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και στην αποφόρτιση από το άγχος της καθημερινότητας. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, που χρησιμοποιεί συχνά τα social media για να μοιράζεται στιγμές από τη ζωή του, έδειξε με αυτόν τον τρόπο τη σημασία που δίνει στη φροντίδα του εαυτού του ανάμεσα στα απαιτητικά του προγράμματα.

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