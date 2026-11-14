Το άγχος δεν εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Κάποιοι δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν, άλλοι αισθάνονται την ανάγκη να κινούνται συνεχώς, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που καταφεύγουν σε μικρές, φαινομενικά παράξενες συνήθειες για να νιώσουν καλύτερα. Μπορεί να πρόκειται για κινήσεις που επαναλαμβάνονται, μικρές καθημερινές τελετουργίες ή συμπεριφορές που στους άλλους φαίνονται ασυνήθιστες.

Ωστόσο, ορισμένες από αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως τρόποι αυτορρύθμισης και να προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση. Ποιες είναι οι πέντε συνήθειες που αξίζει να γνωρίζεις;

Περπατούν συνεχώς μέσα στο σπίτι

Έχεις παρατηρήσει ποτέ ότι όταν αγχώνεσαι δυσκολεύεσαι να μείνεις ακίνητος; Το περπάτημα από το ένα δωμάτιο στο άλλο είναι μια συνήθεια που αρκετοί άνθρωποι υιοθετούν ασυναίσθητα σε περιόδους έντασης. Η ήπια κίνηση μπορεί να βοηθήσει στην εκτόνωση της νευρικότητας, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα μικρό διάλειμμα από τις σκέψεις που προκαλούν ανησυχία.

Επαναλαμβάνουν μικρές κινήσεις με τα χέρια

Το παιχνίδι με ένα δαχτυλίδι, το στριφογύρισμα μιας τούφας μαλλιών ή το συνεχές χτύπημα των δαχτύλων πάνω στο τραπέζι μπορεί να λειτουργούν ως τρόποι εκτόνωσης. Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις προσφέρουν ένα απλό αισθητηριακό ερέθισμα, στο οποίο μπορεί να εστιάσει προσωρινά η προσοχή, αντί να παραμένει αποκλειστικά στις αγχωτικές σκέψεις.

Τακτοποιούν ή καθαρίζουν όταν πιέζονται

Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά ορισμένοι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να καθαρίσουν το σπίτι ή να οργανώσουν τα αντικείμενά τους όταν έχουν άγχος. Η συγκεκριμένη συνήθεια μπορεί να τους προσφέρει μια αίσθηση ελέγχου και τάξης, ιδιαίτερα όταν άλλες καταστάσεις της ζωής τους μοιάζουν αβέβαιες. Μια μικρή και ολοκληρωμένη εργασία μπορεί επίσης να δημιουργήσει το αίσθημα της ικανοποίησης.

Ακούνε το ίδιο τραγούδι ξανά και ξανά

Η επανάληψη ενός αγαπημένου τραγουδιού μπορεί να λειτουργήσει καθησυχαστικά. Όταν γνωρίζουμε ήδη τη μελωδία, τους στίχους και τον ρυθμό, δεν χρειάζεται να επεξεργαστούμε συνεχώς κάτι καινούργιο. Για ορισμένους ανθρώπους, αυτή η οικειότητα προσφέρει συναισθηματική ασφάλεια και βοηθά να απομακρυνθούν για λίγο από τις σκέψεις που τους πιέζουν.

Μιλούν στον εαυτό τους

Το να μιλάς μόνος σου δεν είναι απαραίτητα κάτι περίεργο ή ανησυχητικό. Αντίθετα, ο εσωτερικός διάλογος ή ακόμη και η δυνατή έκφραση των σκέψεων μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση των συναισθημάτων και στην καλύτερη κατανόηση μιας δύσκολης κατάστασης. Φράσεις όπως «θα το αντιμετωπίσω βήμα βήμα» ή «ας συγκεντρωθώ σε αυτό που μπορώ να ελέγξω» μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε στιγμές έντασης.

Κάθε άνθρωπος βρίσκει τον δικό του τρόπο να ηρεμεί

Δεν υπάρχει μία συμπεριφορά που να λειτουργεί για όλους, ούτε όλες οι παραπάνω συνήθειες αποτελούν απαραίτητα ένδειξη άγχους. Το σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε τι μας βοηθά να αποφορτιζόμαστε και να επιλέγουμε υγιείς τρόπους διαχείρισης της έντασης. Αν το άγχος γίνεται επίμονο και επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά μας, η υποστήριξη από έναν ειδικό ψυχικής υγείας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη.

Πηγή άρθρου: Mylife.com.cy