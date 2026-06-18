Πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις για να διατηρήσεις τη σχέση σου

Κανείς δεν πρέπει να ανέχεται όσα τον ενοχλούν και τον πληγώνουν

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Μην κάνεις περισσότερους συμβιβασμούς απ' όσους πρέπει

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Κάθε σχέση βασίζεται σε αμοιβαίες υποχωρήσεις και συμβιβασμούς. Όταν όμως μόνο ο ένας κάνει συνεχώς πίσω, προσαρμόζεται ή εγκαταλείπει πλευρές του εαυτού του, τότε η ισορροπία χάνεται.

Πρώτα «Εγώ» ή πρώτα «Εμείς»; Κυνηγάς τη σχέση ή ανακαλύπτεις τον εαυτό σου;

Πολλές γυναίκες έχουν μάθει να βάζουν πρώτα τις ανάγκες των άλλων και μετά τις δικές τους, πιστεύοντας πως έτσι διατηρείται μια σχέση. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν οφείλει να αλλοιώσει την προσωπικότητά του ή να ανέχεται συμπεριφορές που τον πληγώνουν στο όνομα της αγάπης.

Να αλλάξει την εμφάνισή της για χάρη του συντρόφου της

relationship

Η πραγματική αγάπη συνοδεύεται από αποδοχή. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να απαιτεί αλλαγές στην εμφάνιση, το σώμα ή το προσωπικό σου στυλ μόνο και μόνο για να ανταποκρίνεσαι στις δικές του προτιμήσεις.

Να ζητά πάντα εκείνη συγγνώμη

Οι διαφωνίες είναι αναπόφευκτες σε κάθε σχέση. Ωστόσο, η ευθύνη για την αναγνώριση των λαθών και την αποκατάσταση της ισορροπίας πρέπει να μοιράζεται. Όταν ένας άνθρωπος αρνείται συστηματικά να παραδεχτεί τα δικά του λάθη, το πρόβλημα βρίσκεται στη συμπεριφορά του και όχι στη σχέση.

Να απομακρυνθεί από τους φίλους της

relationship

Οι φιλίες αποτελούν σημαντικό στήριγμα για την ψυχική υγεία και την ευημερία μας. Ένας σύντροφος που προσπαθεί να σε αποκόψει από τους ανθρώπους που αγαπάς δεν δείχνει αγάπη, αλλά τάσεις ελέγχου.

Να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες και τα όνειρά της

Μια υγιής σχέση ενθαρρύνει την προσωπική εξέλιξη. Οι στόχοι, τα σχέδια και οι φιλοδοξίες σου αξίζουν τον ίδιο σεβασμό και χώρο ανάπτυξης με εκείνα του συντρόφου σου.

Μήπως είσαι εσύ τελικά το τοξικό άτομο στη σχέση σου;

Να επωμίζεται μόνη της όλες τις δουλειές του σπιτιού

Η καθημερινότητα και οι ευθύνες ενός σπιτιού αφορούν εξίσου όλους όσοι ζουν σε αυτό. Η φροντίδα του χώρου δεν αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση της γυναίκας.

Πηγή άρθρου: MyLife.com.cy

Συντάκτης: Μαρία Πρατσή

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