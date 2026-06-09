Πρώτα «Εγώ» ή πρώτα «Εμείς»; Κυνηγάς τη σχέση ή ανακαλύπτεις τον εαυτό σου;

Μήπως η αναζήτηση της ευτυχίας δεν περνάει πάντα από την αποδοχή του άλλου;

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Για χρόνια, η προσωπική μου ζωή έμοιαζε με έναν ατελείωτο κύκλο ραντεβού. Έμπαινα στη μία σχέση μετά την άλλη, σχεδόν μηχανικά. Κάθε φορά, χωρίς καν να το καταλαβαίνω, γινόμαι ένας μικρός «χαμαιλέοντας»: υιοθετούσα τις συνήθειες του συντρόφου μου, τους στόχους του, ακόμα και τα χόμπι του. Όταν η σχέση τελείωνε, ένιωθα σαν μια άδεια σελίδα. Ποιος ήμουν πραγματικά, πέρα από το «εμείς»;

Μπορεί η «έλλειψη φιλοδοξίας» να μπει ανάμεσά στο ζευγάρι;

Κάποια στιγμή, αποφάσισα να πατήσω το pause. Επέλεξα τη μοναχικότητα, όχι από απογοήτευση, αλλά από την ανάγκη να απαντήσω στο παλιό, αλλά διαχρονικό ερώτημα: «Ποιος/ποια είμαι;». Ήταν αυτή η παύση που άλλαξε τον τρόπο που επιλέγω ανθρώπους.

Αναζητώντας απαντήσεις, έπεσα πάνω στη θεωρία του Erik Erikson. Ο Erikson υποστήριζε ότι η διαμόρφωση της ταυτότητας είναι το κεντρικό ζητούμενο της εφηβείας και ότι μόνο αν κατακτήσουμε μια σταθερή αίσθηση του εαυτού μας, μπορούμε να προχωρήσουμε στην πραγματική οικειότητα της ενήλικης ζωής. Με απλά λόγια, αν δεν ξέρεις ποιος είσαι, πώς μπορείς να συνδεθείς βαθιά με κάποιον άλλον χωρίς να χαθείς μέσα του;

relationships

Τα επιστημονικά δεδομένα που διάβασα αργότερα, επιβεβαίωσαν αυτό που ένιωθα. Έρευνες από τη Γερμανία και τη Φινλανδία δείχνουν ότι όσοι έχουν μια ξεκάθαρη «βάση» —μια σαφή εικόνα για τις αξίες και τα θέλω τους— τείνουν όχι μόνο να μπαίνουν σε σχέσεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αλλά και να νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση μέσα σε αυτές. Η αυτογνωσία λειτουργεί σαν πυξίδα: σε βοηθά να αναγνωρίζεις τι σου ταιριάζει πριν επενδύσεις χρόνο και συναίσθημα σε λάθος κατευθύνσεις.

Ωστόσο, μέσα από τη δική μου διαδρομή, κατάλαβα και κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό. Η αυτογνωσία δεν είναι ένας στατικός προορισμός που πρέπει να φτάσεις πριν επιτρέψεις στον εαυτό σου να αγαπήσει. Δεν χρειάζεται να είσαι «τέλειος» ή «ολοκληρωμένος» για να σχετιστείς. Η ταυτότητά μας είναι μια ζωντανή διαδικασία που εξελίσσεται.

relationships

Πλέον βλέπω τις σχέσεις μου όχι ως εμπόδιο στην αυτονομία μου, αλλά ως έναν καθρέφτη. Μέσα από την αλληλεπίδραση με τον άλλον, ανακαλύπτω νέα όρια, καταλαβαίνω βαθύτερες ανάγκες μου και μαθαίνω να διεκδικώ τον χώρο μου. Τελικά, η αυτογνωσία και η οικειότητα μπορούν να προχωρούν χέρι-χέρι. Το μυστικό, όμως, ήταν να ξεκινήσω από τη δική μου φωνή, ώστε να μην πνίγεται μέσα στη φωνή του άλλου.

Διάβασε τις συμβουλές για να βρεις την ισορροπία ανέμεσα στο «Εγώ» και στο «Εμείς», στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου

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