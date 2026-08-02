Αση Μπήλιου: Οι Ερωτικές Προβλέψεις Της Εβδομάδας 03/08/2026

Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 03/08/2026 - 09/08/2026

Εβδομάδα με πλανητική ηρεμία, αλλά ουσιαστικές αλλαγές

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Η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου δεν χαρακτηρίζεται από έντονη πλανητική κινητικότητα, όμως οι αλλαγές που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την πορεία των σχέσεων και των νέων γνωριμιών. Παράλληλα, βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία πριν από τις εκλείψεις του μήνα, γεγονός που κάνει τις αποφάσεις και τις εξελίξεις αυτής της περιόδου να αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, καθώς προετοιμάζουν το έδαφος για όσα θα ακολουθήσουν.

Στις 03/08/2026, ο Χείρωνας ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον Ταύρο, μετά τη δοκιμαστική είσοδο του στο ζώδιο αυτό μέσα στον Ιούνιο. Μέχρι να επιστρέψει στον Κριό στα μέσα Σεπτεμβρίου, μας καλεί να επανεξετάσουμε όσα ξεκίνησαν να αλλάζουν τους τελευταίους μήνες γύρω από την αυτοεκτίμηση, το αίσθημα ασφάλειας και τις προσωπικές μας αξίες. Είναι μια περίοδος που θα μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε τι πραγματικά αξίζουμε και ποιες σχέσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτεραιότητες μας.

Στις 06/08/2026, η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό, το ζώδιο που κυβερνά, εγκαινιάζοντας μία από τις πιο ευνοϊκές περιόδους του καλοκαιριού για τον έρωτα, το φλερτ, τις συμφιλιώσεις και τις νέες γνωριμίες. Οι σχέσεις γίνονται προτεραιότητα, η διάθεση για συνεργασία και συντροφικότητα ενισχύεται, ενώ είναι πιο εύκολο να γίνουν γνωριμίες που έχουν προοπτική. Παράλληλα, όσοι βρίσκονται ήδη σε σχέση θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να αποκαταστήσουν ισορροπίες, να λύσουν διαφωνίες και να έρθουν πιο κοντά με το ταίρι τους.

Το κλίμα γίνεται ακόμη πιο θετικό στις 07/08/2026, χάρη στο τρίγωνο Ήλιου–Κρόνου, μια όψη που ευνοεί τις σταθερές αποφάσεις, τις σοβαρές συζητήσεις και τις σχέσεις που έχουν προοπτική. Δεν είναι μια όψη που υπόσχεται εντυπωσιακές εξελίξεις από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά βοηθά να μπουν γερές βάσεις εκεί όπου υπάρχει ουσία.

Στις 09/08/2026, ο Ερμής περνά στον Λέοντα και μέχρι τις 25/08/2026 κάνει την επικοινωνία πιο άμεση, το φλερτ πιο αυθόρμητο και τις εξομολογήσεις πιο εύκολες. Είναι μια εξαιρετική περίοδος για να κάνετε το πρώτο βήμα, να εκφράσετε όσα νιώθετε ή να δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία σε μια σχέση που αξίζει, αρκεί να αποφύγετε τις υπερβολές και τις μεγάλες υποσχέσεις. Η εβδομάδα αυτή, λοιπόν, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ουσιαστικές εξελίξεις, αρκεί να κινηθείτε με ειλικρίνεια και αυτοπεποίθηση.

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες ερωτικές προβλέψεις για το ζώδιό σας στο asibiliou.gr

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ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
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