Δραστηριότητες όπως το σκάκι, τα σταυρόλεξα, τα sudoku και οι γρίφοι αποτελούν ευχάριστους τρόπους εξάσκησης του εγκεφάλου

Η ευφυΐα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα γονίδια. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο τρόπος ζωής και οι καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία του εγκεφάλου, ενισχύοντας τη συγκέντρωση, τη δημιουργικότητα και τη μνήμη.

Αν και δεν υπάρχουν «μαγικές» λύσεις που αυξάνουν το IQ, ορισμένες πρακτικές βοηθούν τον εγκέφαλο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και να παραμένει σε εγρήγορση.

1. Δίνουν προτεραιότητα στον ποιοτικό ύπνο

Ο επαρκής ύπνος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου. Κατά τη διάρκειά του οργανώνονται οι πληροφορίες που δεχόμαστε μέσα στην ημέρα, ενισχύεται η μνήμη και απομακρύνονται άχρηστες ουσίες από τον εγκέφαλο. Οι ειδικοί συστήνουν τουλάχιστον επτά ώρες ύπνου κάθε βράδυ, καθώς η έλλειψή του επηρεάζει τη συγκέντρωση, τη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργική σκέψη.

2. Επιδιώκουν να μαθαίνουν συνεχώς

Οι άνθρωποι με ανεπτυγμένες γνωστικές δεξιότητες δεν σταματούν ποτέ να αποκτούν νέες γνώσεις. Ακόμη και λίγα λεπτά καθημερινής ενασχόλησης με μια ξένη γλώσσα, ένα μουσικό όργανο ή ένα νέο αντικείμενο συμβάλλουν στη δημιουργία νέων νευρωνικών συνδέσεων και κρατούν το μυαλό ενεργό.

3. Εντάσσουν τον διαλογισμό στην καθημερινότητά τους

Ο διαλογισμός έχει συνδεθεί με καλύτερη διαχείριση του άγχους και μεγαλύτερη πνευματική διαύγεια. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να βελτιώσει την προσοχή και να βοηθήσει τον εγκέφαλο να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, ακόμη κι αν εφαρμόζεται μόνο για λίγα λεπτά την ημέρα.

4. Αποφεύγουν το multitasking

Παρότι η ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών μοιάζει παραγωγική, στην πραγματικότητα μειώνει την αποδοτικότητα. Η συνεχής εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων κουράζει τον εγκέφαλο και αυξάνει τα λάθη. Αντίθετα, η ολοκλήρωση μίας εργασίας κάθε φορά οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα.

5. Επενδύουν χρόνο στο διάβασμα

Η ανάγνωση βιβλίων αποτελεί μία από τις καλύτερες ασκήσεις για το μυαλό. Ενισχύει τη φαντασία, διευρύνει τις γνώσεις, βελτιώνει το λεξιλόγιο και καλλιεργεί την ικανότητα συγκέντρωσης, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η προσοχή αποσπάται εύκολα από τις οθόνες.

6. Βάζουν την άσκηση στο πρόγραμμά τους

Η φυσική δραστηριότητα ωφελεί εξίσου το σώμα και τον εγκέφαλο. Το περπάτημα, το τρέξιμο ή άλλες μορφές άσκησης συμβάλλουν στην καλύτερη αιμάτωση του εγκεφάλου, ενισχύουν τη μνήμη και βελτιώνουν τη διάθεση. Ακόμη και μισή ώρα άσκησης τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας μπορεί να κάνει τη διαφορά.

7. Περιορίζουν τους περισπασμούς

Ένα ήρεμο και οργανωμένο περιβάλλον βοηθά στη διατήρηση της συγκέντρωσης. Οι συνεχείς ειδοποιήσεις από κινητά, email και μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακόπτουν τη σκέψη και μειώνουν την παραγωγικότητα. Η απομάκρυνση αυτών των ερεθισμάτων επιτρέπει πιο ουσιαστική εργασία.

8. Γυμνάζουν το μυαλό τους

Δραστηριότητες όπως το σκάκι, τα σταυρόλεξα, τα sudoku και οι γρίφοι αποτελούν ευχάριστους τρόπους εξάσκησης του εγκεφάλου. Αν και δεν αυξάνουν απαραίτητα το IQ, συμβάλλουν στη διατήρηση της μνήμης, της ευελιξίας της σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

9. Απολαμβάνουν τη φύση και το φυσικό φως

Η επαφή με τη φύση και η έκθεση στον ήλιο με μέτρο προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην ψυχική και σωματική υγεία. Η βιταμίνη D, που παράγεται μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας, είναι απαραίτητη για πολλές λειτουργίες του οργανισμού, ενώ ο χρόνος σε φυσικούς χώρους έχει συνδεθεί με χαμηλότερα επίπεδα άγχους, καλύτερη διάθεση και αυξημένη συγκέντρωση. Αν και δεν αυξάνει άμεσα την ευφυΐα, αποτελεί σημαντικό στοιχείο ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Πηγή άρθρου: MyLife.com.cy