Είσαι Super Mover; Έρευνα έχει εξαιρετικά νέα για όσους περπατούν γρήγορα

Το γρήγορο περπάτημα κάνει καλό στη σωματική αλλά και στην πνευματική υγεία

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Οι Super Movers, όπως αποκαλούνται οι άνθρωποι άνω των 80 που περπατούν με γρήγορο ρυθμό, δεν κάνουν μόνο καλό στη σωματική αλλά και στην εγκεφαλική υγεία τους. Αλλά για να το πετύχεις, πρέπει να ξεκινήσεις νωρίτερα. Δεν θα γίνει μαγικά αν περιμένεις μέχρι τότε.

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Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Neurology, και αναλύεται το φαινόμενο των super movers, οι άνθρωποι που έχουν γρήγορο ρυθμό στο περπάτημά τους και έχουν περάσει τα 80, διατρέχουν τον μισό κίνδυνο για μειωμένη εγκεφαλική λειτουργία, συγκριτικά με τους συνομήλικούς τους. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα 4.000 άτομα, μόνο το 6%-10% ήταν super movers, ένα ποσοστό που είχε τον βηματισμό των ανθρώπων που είναι πολλές δεκαετίες νεότεροι.

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«Αυτό υποδηλώνει ότι ενδέχεται να διαθέτουν μηχανισμούς ανθεκτικότητας που τους επιτρέπουν να διατηρούν τη γνωστική τους λειτουργία ακόμη και όταν υπάρχουν εγκεφαλικές αλλαγές που σχετίζονται με τη γήρανση», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, ο Δρ. Joe Verghese, στην California Post. «Η κατανόηση αυτών των παραγόντων ανθεκτικότητας θα μπορούσε να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε νέες στρατηγικές για την προαγωγή της υγιούς γήρανσης του εγκεφάλου.»

Ο Δρ. Alexander Mauskop, ιδρυτής του New York Headache Center και Καθηγητής Κλινικής Νευρολογίας στο SUNY Downstate, έγραψε σχετικά με τη σημασία της μελέτης για τα άτομα που πάσχουν από πονοκεφάλους και ημικρανία.

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Παρόλο που η σωματική δραστηριότητα συνιστάται εδώ και πολλά χρόνια στους ηλικιωμένους, ο Mauskop έγραψε ότι η νέα μελέτη επιβεβαιώνει αυτή την διαχρονική ιατρική σύσταση. «Η μελέτη αυτή προσφέρει έναν ακόμη τρόπο να παρουσιάζουμε αυτές τις συστάσεις: το τακτικό περπάτημα, η διατήρηση της μυϊκής δύναμης και της ισορροπίας, καθώς και η διαφύλαξη της ταχύτητας βάδισης μέχρι τα προχωρημένα χρόνια, μπορούν να προβάλλονται όχι μόνο ως ωφέλιμα για την καρδιά και την ημικρανία, αλλά και ως μια στρατηγική για την ενίσχυση της γνωστικής ανθεκτικότητας».

walking

 Όπως ισχύει σε όλα τα πράγματα, η πρόληψη είναι το παν. Τα παρακάτω tips θα σε βοηθήσουν να αυξήσεις τον ρυθμό σου, από σήμερα κιόλας, αν θες να φτάσεις τα 80 και να είσαι σε (γρήγορη) κίνηση.

Δείτε αναλυτικά, πώς μπορείτε να περπατήσετε γρήγορα και σωστά, αποκομίζοντας τα ανάλογα οφέλη στο Allyou.gr

Συντάκτης Άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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