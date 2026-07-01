Η συνέπεια και η συστηματική προσέγγιση, δίνουν καλύτερα αποτελέσματα από τις εξαντλητικές δίαιτες

Ο κλινικός διατροφολόγος-διαιτολόγος Κώστας Χαρής μιλά στη Ζώη Αυγουστή για μικρές, πρακτικές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη διατροφή και τη συνολική εικόνα του σώματος

Στο νέο επεισόδιο του MyLife Podcast, ο κλινικός διατροφολόγος-διαιτολόγος Κώστας Χαρής μοιράζεται 3 απλές και εφαρμόσιμες αλλαγές που μπορούν να βοηθήσουν κάποιον να βελτιώσει τη διατροφή του και να δει θετική διαφορά στο σώμα και την καθημερινότητά του.

Μιλώντας στη Ζώη Αυγουστή και στο MyLife, εξηγεί ότι οι μεγάλες αλλαγές δεν χρειάζονται απαραίτητα ακραίες δίαιτες ή αυστηρούς περιορισμούς, αλλά μικρές και σταθερές συνήθειες που μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα στην καθημερινότητα. Όπως αναφέρει, η συνέπεια είναι πιο σημαντική από την τελειότητα.

Δες όσα εξηγεί ο Κώστας Χαρής στην Ζωή Αυγουστή

Πηγή άρθρου Mylife.com.cy