Γιώργος Λιάγκας: «Tην Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1»

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Γιώργος Λιάγκας: «Tην Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1»
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Λιάγκας: Tην Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1. Πάμε γι' άλλα...»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος της εκπομπής "Το Πρωινό" στον ΑΝΤ1.
  • Ο παρουσιαστής θα ταξιδέψει στην Κρήτη για ψάρεμα μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής.
  • Δεν έχει συμφωνήσει ακόμα για την ανανέωση του συμβολαίου του, αλλά αναμένονται αλλαγές στο πάνελ.
  • Δύο συνεργάτες του, η Δέσποινα Καμπούρη και ο Πάνος Κατσαρίδης, δεν θα συνεχίσουν την επόμενη σεζόν.
  • Αποχώρησε και ο Τάσος Αρνιακός από τον ΑΝΤ1 μετά από 19 χρόνια συνεργασίας.

Την τελευταία εβδομάδα εκπομπών για φέτος διανύουν ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες της εκπομπής «Το Πρωινό».

Γιώργος Λιάγκας: «Tην Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1»

«Αν το έχετε συνειδητοποιήσει, είναι η παρα-προτελευταία μέρα στη δουλειά. Μείνανε ακόμα δύο μέρες και την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1. Πάμε γι' άλλα...», είπε κατά την έναρξη της σημερινής εκπομπής ο παρουσιαστής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ToPrwino (@toprwino_ant1)

«Πάμε για ψάρεμα, πάμε για λαγοκέφαλους, 5,3 ευρώ το κιλό, βεβαίως. Πρέπει να πάμε στην Κρήτη, γιατί αλλού δεν επιδοτούνται, μόνο στην Κρήτη επιδοτούνται. Γι' αυτό λοιπόν κι εγώ έχω βγάλει αεροπορικό εισιτήριο, δεν πάω με το φουσκωτό, θα πάω την Παρασκευή το απόγευμα φεύγω για Κρήτη. Πάω στον Άγιο Νικόλαο να ψαρέψω λαγοκέφαλους. Όσοι πιστοί προσέλθετε, εκεί θα είμαι», συμπλήρωσε.

Αποχώρηση από «Το Πρωινό» - Αποκάλυψε ότι δε θα είναι του χρόνου στο πάνελ

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ο παρουσιαστής δεν έχει συμφωνήσει ακόμη την ανανέωση του συμβολαίου του, όμως φαίνεται ήδη πως θα υπάρξουν αλλαγές στο πάνελ την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, καθώς τουλάχιστον δύο από τα πρόσωπα: η Δέσποινα Καμπούρη και ο Πάνος Κατσαρίδης δε θα συνεχίσουν του χρόνου.

Επιβεβαίωσε ότι δε θα συνεχίσει στο «Πρωινό» του χρόνου - «Στεναχωρήθηκα»

«Φαίνεται ότι το Πρωινί θα πάει σε ένα πολύ μικρότερο σχήμα. Το κανάλι θέλει και τον Γιώργο και θέλει φυσικά να συνεχιστεί η συγκεκριμένη εκπομπή. Δεν έχουν μπει όμως οι τελικές υπογραφές», είχε πει στα μέσα Ιουνίου η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day. 

Φεύγει από τον Ant1 μετά από 19 χρόνια - «Του διοργάνωσαν πάρτι & δεν πήγε»

Μία ακόμη αποχώρηση από το κανάλι του Αμαρουσίου που προκάλεσε έκπληξη ήταν αυτή του Τάσου Αρνιακού. Τα στελέχη του σταθμού φέρονται να τον ενημέρωσαν για τη λήξη της συνεργασίας τους μετά από 19 χρόνια, με τον ίδιο να επιλέγει να μην παραβρεθεί στο αποχαιρετιστήριο πάρτι που διοργάνωναν, επειδή δεν είχε ενημερωθεί. 

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