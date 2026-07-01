Την τελευταία εβδομάδα εκπομπών για φέτος διανύουν ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες της εκπομπής «Το Πρωινό».

«Αν το έχετε συνειδητοποιήσει, είναι η παρα-προτελευταία μέρα στη δουλειά. Μείνανε ακόμα δύο μέρες και την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1. Πάμε γι' άλλα...», είπε κατά την έναρξη της σημερινής εκπομπής ο παρουσιαστής.

«Πάμε για ψάρεμα, πάμε για λαγοκέφαλους, 5,3 ευρώ το κιλό, βεβαίως. Πρέπει να πάμε στην Κρήτη, γιατί αλλού δεν επιδοτούνται, μόνο στην Κρήτη επιδοτούνται. Γι' αυτό λοιπόν κι εγώ έχω βγάλει αεροπορικό εισιτήριο, δεν πάω με το φουσκωτό, θα πάω την Παρασκευή το απόγευμα φεύγω για Κρήτη. Πάω στον Άγιο Νικόλαο να ψαρέψω λαγοκέφαλους. Όσοι πιστοί προσέλθετε, εκεί θα είμαι», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ο παρουσιαστής δεν έχει συμφωνήσει ακόμη την ανανέωση του συμβολαίου του, όμως φαίνεται ήδη πως θα υπάρξουν αλλαγές στο πάνελ την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, καθώς τουλάχιστον δύο από τα πρόσωπα: η Δέσποινα Καμπούρη και ο Πάνος Κατσαρίδης δε θα συνεχίσουν του χρόνου.

«Φαίνεται ότι το Πρωινί θα πάει σε ένα πολύ μικρότερο σχήμα. Το κανάλι θέλει και τον Γιώργο και θέλει φυσικά να συνεχιστεί η συγκεκριμένη εκπομπή. Δεν έχουν μπει όμως οι τελικές υπογραφές», είχε πει στα μέσα Ιουνίου η Τίνα Μεσσαροπούλου στο Happy Day.

Μία ακόμη αποχώρηση από το κανάλι του Αμαρουσίου που προκάλεσε έκπληξη ήταν αυτή του Τάσου Αρνιακού. Τα στελέχη του σταθμού φέρονται να τον ενημέρωσαν για τη λήξη της συνεργασίας τους μετά από 19 χρόνια, με τον ίδιο να επιλέγει να μην παραβρεθεί στο αποχαιρετιστήριο πάρτι που διοργάνωναν, επειδή δεν είχε ενημερωθεί.