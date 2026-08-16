Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: «Χρυσός» ξανά στα 100μ. ύπτιο ο Χρήστου

Πρωταθλητής Ευρώπης και πάλι με back to back τίτλο

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Αθλητικα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες Eurokinissi
Απόστολος Χρήστου
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Αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου, αυτός είναι ο κορυφαίος Ελληνας κολυμβητής όλων των εποχών! Δύο ημέρες μετά την απογοήτευση της τέταρτης θέσης στα 50μ. ύπτιο, όπου έχασε το μετάλλιο για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου, ο 30χρονος πρωταθλητής το έκανε ξανά, όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

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Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά στα 100μ. ύπτιο ο Απόστολος Χρήστου

Πάλι στο αγαπημένο του Παρίσι, αυτή τη φορά σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Χρήστου μετέτρεψε την απογοήτευση σε κινητήριο δύναμη και αναδείχθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο, υπερασπιζόμενος τον τίτλο που είχε κατακτήσει πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι.

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Μόνο που αυτή τη φορά ο συναγωνισμός ήταν πολύ μεγαλύτερος και ως βασικότερο αντίπαλό του, ο Ελληνας πρωταθλητής είχε τη... νέμεσή του: τον Ιταλό Ολυμπιονίκη, παγκόσμιο πρωταθλητή και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ Τόμας Τσέκον, τον οποίο δεν είχε νικήσει ποτέ σε μεγάλη διοργάνωση στα 100μ. Για όλα όμως υπάρχει μία πρώτη φορά...

Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά στα 100μ. ύπτιο ο Απόστολος Χρήστου

Σε αντίθεση με τον χθεσινό (15/8) ημιτελικό, ο Απόστολος Χρήστου πήγε λίγο συντηρητικά στο πρώτο 50άρι, γυρνώντας τέταρτος σε 25.48 (25.18 χθες). Εκανε όμως πολύ καλή στροφή, ανέβηκε γρήγορα δεύτερος και ξεκίνησε το... κυνήγι του Τσέκον.

Μέχρι τα τελευταία μέτρα φαινόταν ότι δεν θα προλάβαινε, αλλά ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης είχε τον τελευταίο λόγο. «Χύμηξε» χωρίς έξτρα χεριά στον τερματισμό και ακούμπησε ένα εκατοστό του δευτερολέπτου μπροστά από τον Ιταλό, 52.27 έναντι 52.28. «Ποιος, ποιος», ήταν το χαρακτηριστικό ξέσπασμά του, αμέσως μετά το θριαμβευτικό φινάλε.

Ο Χρήστου έφτασε συνολικά τα εννέα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα χρυσά, ενώ στα 100μ. ύπτιο εξασφάλισε θέση στο βάθρο για έκτη συνεχόμενη διοργάνωση. Αρχής γενομένης από το 2016 στο Λονδίνο, ο 30χρονος κολυμβητής του Ολυμπιακού μετράει δύο χρυσά, ένα ασημένιο και τρία χάλκινα μετάλλια, με την Ελλάδα να είναι πλέον η τέταρτη δύναμη στο αγώνισμα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, με τρία χρυσά, τρία ασημένια και τέσσερα χάλκινα μετάλλια.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 100μ. ύπτιο ανδρών:

1. Απόστολος Χρήστου (ΕΛΛΑΔΑ)          52.27

2. Τόμας Τσέκον (Ιταλία)               52.28

3. Πάβελ Σαμουσένκο (Ουδέτερος/Ρωσία)  52.57

4. Γιάν Εντόι Μπρουάρ (Γαλλία)         52.71

5. Γκεόργκι Ιάκοβλεφ (Ουδέτερος/Ρωσία) 52.73

6. Κσαβέρι Μάσιουκ (Πολωνία)           52.92

7. Μεουέν Τομάκ (Γαλλία)               53.47

8. Τζακ Σκέρι (Μ. Βρετανία)            53.65
 

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