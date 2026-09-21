Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μίλτον Βιέρα

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Ολυμπιακού

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: INTIME

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«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Μίλτον Βιέρα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του Ολυμπιακού. Ο παλαίμαχος Ουρουγουανός μέσος αποτέλεσε μία από τις σημαντικές μορφές των «ερυθρόλευκων» τη δεκαετία του '70, αφήνοντας το αποτύπωμά του στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Βιέρα φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού για μία πενταετία, από το 1972 μέχρι και το 1977, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο για την ομάδα του Πειραιά. Στο διάστημα της παρουσίας του κατέκτησε πέντε τρόπαια, πανηγυρίζοντας τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα.

Η απώλειά του συνοδεύτηκε απ’ την «αποχαιρετιστήρια» ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του, αναφερόμενη στη σχέση που ανέπτυξε με τον σύλλογο και τον κόσμο του.

Ο Μίλτον Βιέρα

Πέθανε ο Μίλτον Βιέρα / INTIME 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Μίλτον Βιέρα, έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους. Ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977 και πανηγύρισε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα.

Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

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ΜΙΛΤΟΝ ΒΙΕΡΑ
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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