Ηγουμενίτσα: Τα κινητά θα «αποκαλύψουν» το κίνητρο του δράστη

Τα χτυπήματα στην άτυχη κοπέλα «δείχνουν» έγκλημα πάθους

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (21/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεαρός σκότωσε την πρώην σύντροφό του στην Ηγουμενίτσα και προσπάθησε να σκηνοθετήσει ληστεία.
  • Το θύμα υπέστη πολλαπλές μαχαιριές, ενώ ο δράστης αυτοτραυματίστηκε για να παραπλανήσει τις Αρχές.
  • Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα κινητά τηλέφωνα του δράστη και του θύματος για να αποκαλύψουν το κίνητρο της δολοφονίας.
  • Ο δράστης έχει ομολογήσει και επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία ζητώντας διορισμό δικηγόρου.
  • Η κοινότητα είναι σοκαρισμένη από την γυναικοκτονία και οι φίλοι του θύματος εκφράζουν τη θλίψη τους.

Σοκάρει η νέα γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα. Νεαρός σκότωσε την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια επιχείρησε να εξαφανίσει τα ίχνη του, σκηνοθετώντας ληστεία. Για να κάνει μάλιστα το σενάριό του πιστευτό, προκάλεσε και ο ίδιος τραύματα στο σώμα του!  

Το κορίτσι έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα, το θώρακα και την ράχη, ενώ φέρει 2 βαθιά τραύματα στον τράχηλο και ένα στο πόδι.

Ηγουμενίτσα: Με σουγιά σκότωσε την 25χρονη ο πρώην σύντροφός της

Να σημειωθεί ότι ο δράστης πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης (24/9). Ταυτόχρονα επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία και ζήτησε από τις δικαστικές αρχές τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης. 

Γυναικοκτονία Ηγουμενίτσα: Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά δράστη - θύματος 

Γυναικοκτονία Ηγουμενίτσα: Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά δράστη - θύματος 

Οι αστυνομικοί δεν πείθονται από τους ισχυρισμούς του 27χρονου, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία της άτυχης Πηνελόπης. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα τόσο του θύματος όσο και του δράστη, καθώς εκτιμάται ότι οι κλήσεις, τα μηνύματα και οι συνομιλίες στις πλατφόρμες μπορούν να αποκαλύψουν το πραγματικό κίνητρο. Οι αστυνομικοί δε θεωρούν πειστικό ότι ο 27χρονος ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα για ένα χρέος. Αντίθετα, εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκλήματος πάθους, με το μένος και τον τρόπο της επίθεσης να αποτελούν, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, σημαντικά στοιχεία.

Γυναικοκτονία Ηγουμενίτσα: «Μας επιτέθηκαν για να μας ληστέψουν»

Οργή προκαλεί ότι ο 27χρονος πρώην σύντροφος της προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές και εμφανίστηκε ως θύμα επίθεσης. Ενώ κατακρεούργησε την κοπέλα, στις 9:44 κάλεσε την Άμεση Δράση. Το κεντρκό δελτίο ειδήσεων του Star αποκάλυψε τι είπε στο τηλεφώνημα. 

Ηγουμενίτσα: «Εγώ τη σκότωσα» - Ομολόγησε ο 27χρονος

«Ελάτε γρήγορα, επιτέθηκαν σε εμένα και τη φίλη μου τέσσερις κουκουλοφόροι, μας χτύπησαν άσχημα. Η φίλη μου πρέπει να είναι νεκρή. Εγώ είμαι τραυματισμένος στον θώρακα», είπε. 

Αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στο σημείο όπου επέκλεισαν την περιοχή. 

Γυναικοκτονία Ηγουμενίτσα: «Αυτοτραυματίστηκε για να θολώσει τα νερά»

Γυναικοκτονία Ηγουμενίτσα: «Αυτοτραυματίστηκε για να θολώσει τα νερά»

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης αναφέρει: «Φαίνεται ότι είχε προμελετήσει το έγκλημα. Αυτοτραυματίστηκε κρύφτηκε πίσω από έναν θάμνο για να προσποιηθεί στους αστυνομικούς ότι ήταν φοβισμένος».

Οι έμπειροι αστυνομικοί κατάλαβαν εξ αρχής ότι προσποιούνταν. Εντόπισαν τον φονικό σουγιά πεταμένο σε θάμνους. Τον πίεσαν και λίγο αργότερα ομολόγησε. 

Θρίλερ στην Ηγουμενίτσα: Νεκρή 25χρονη από μαχαιριές

«Είχαμε χωρίσει. Συναντηθήκαμε γιατί μου χρωστούσε 1.900 ευρώ. Τσακωθήκαμε, με έβρισε και θόλωσα», φέρεται να είπε. 

Σε αυτόν τον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας δόθηκε το ραντεβού της άτυχης Πηνελόπης με τον πρώην σύντροφό της.

Γυναικοκτονία Ηγουμενίτσα: Συντετριμμένοι όσοι γνώριζαν την άτυχη κοπέλα 

Μιλώντας στο Star, όσοι γνώριζαν την άτυχη κοπέλα δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συνέβη. 

 

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