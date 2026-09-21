GNTM: «Αφού δεν το πήρε ο άλλος Ακύλλας, να το πάρεις εσύ!»

Μία γνώριμη φυσιογνωμία από τον περσινό κύκλο του GNTM έκανε ξανά την εμφάνισή της στις auditions και αυτή τη φορά, ο διαγωνιζόμενος ήταν αποφασισμένος να μην αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ο Ακύλλας επέστρεψε στο πλατό, έναν χρόνο μετά την περσινή του συμμετοχή, έχοντας αυτή τη φορά μαζί του και έναν πολύτιμο σύμμαχο: τον Γιώργο Τοκμετζίδη, τον οποίο γνώρισε μέσα από τον περσινό διαγωνισμό.

Δες το GNTM

Η περσινή ιστορία του Ακύλλα είναι άλλωστε γνωστή. Είχε φτάσει πολύ κοντά στην είσοδό του στο σπίτι, όμως τελικά είχε εκτοπιστεί στο 1v1 από τον Εντουάρντο Τεντέσκι. Έναν χρόνο μετά, επέστρεψε εμφανώς πιο ώριμος, πιο δουλεμένος και, όπως ο ίδιος τόνισε, με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

GNTM 2026: Η audition του Ακύλλα

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της audition, οι κριτές θυμήθηκαν την περσινή του παρουσία. Ήταν πιο «μικρούλης» και με άλλα μαλλιά.

Ο Ακύλλας δεν έκρυψε ότι η περσινή εξέλιξη τον είχε πειράξει. Όπως εξήγησε, είχε θεωρήσει σχεδόν δεδομένο στο μυαλό του ότι θα προχωρήσει, όμως η αποχώρησή του λειτούργησε τελικά ως κίνητρο για να δουλέψει περισσότερο με τον εαυτό του.

«Με πείραξε πέρυσι, γιατί το είχα πολύ δεδομένο στο κεφάλι μου, αλλά ίσα ίσα πιστεύω ότι ανέβηκε η αυτοπεποίθησή μου και ο εγωισμός μου», ανέφερε.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν ιδιαίτερα θετική με το αγόρι που έβλεπε μπροστά της και είπε: «Αφού δεν το πήρε ο άλλος Ακύλλας, να το πάρεις εσύ!»

Επίσης, η Μπέττυ Μαγγίρα τού έδωσε ακόμα περισσότερη ψυχολογική ώθηση με μία από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες της audition: «Ακύλλα, μη φοβάσαι τίποτα. Είμαι φέτος εγώ εδώ. Δε θα σε εκτοπίσει κανένας αγόρι μου. Σε εμένα πάνω στηρίξου αγόρι μου!».

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως τα λόγια αυτά εκτόξευσαν την αυτοπεποίθησή του «στο ταβάνι και πιο πάνω». Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν με την αλλαγή στο κούρεμά του: «Επιτέλους έφυγε ο κάγκουρας απ' το κεφάλι σου!», είπε η Ζενεβιέβ.

Ο Ακύλας, πάντως, δήλωσε ξεκάθαρα ότι αυτό που είδαν οι κριτές ήταν μόνο το «basic» κομμάτι του και πως έχει ακόμη πολλά να δείξει.