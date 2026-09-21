Λαμπερή έναρξη για το GNTM με την πιο καλοντυμένη "Dream Team"

Πώς ξεκίνησε το λαμπερό show μόδας στο Star

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Επιμέλεια STAR.GR
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Το GNTM 7 επέστρεψε στις οθόνες μας! Τα φώτα του πλατό άναψαν και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου που φέτος θα έχει διπλό ρόλο(σ.σ: θα είναι και παρουσιάστρια και μέλος κριτικής επιτροπής), καλωσόρισε τους τηλεθεατές και τους διαγωνιζόμενους στο μεγαλύτερο show μόδας της Ελλάδας. 

Λαμπερή έναρξη για το GNTM με την πιο καλοντυμένη "Dream Team"

GNTM: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions! - Αποκλειστικά πλάνα

Το  κορυφαίο fashion project» ξεκίνησε με ένα Sneak Peek που αποκάλυψε στους τηλεθεατές του Star τι πρόκειται να δούμε στη συνέχεια.Η  Μπέττυ που εντάχθηκε φέτος στην κριτική επιτροπή  για να προσθέσει τη δική της στιλιστική άποψη, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην εικόνα, αλλά και στη γοητεία, στο χαρακτήρα και στην αμεσότητα, ακούγεται να λέει στους διαγωνιζόμενους αν είναι έτοιμοι να βγάλουν τις πιο ωραίες φωτογραφίες. 

Κι όντως οι φωτογραφίες των διαγωνιζόμενων μας εντυπωσίασαν.

Λαμπερή έναρξη για το GNTM με την πιο καλοντυμένη "Dream Team"

Οι τηλεθεατές είδαν και πλάνα από τη φωτογράφιση που έκαναν οι τέσσερις κριτές, Mπέτυ Μαγγίρα, Άγγελος Μπράτης, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Λάκης Γαβαλάς και Ζενεβιέβ Μαζαρί, για το τρέιλερ σε έναν χώρο που γινόταν “χαμός”. Η Ηλιάνα πόζαρε ενώ πίσω ακουγόταν πολύς θόρυβος, η Μπέττυ με διάφορα να πέφτουν από τις σκάλες πίσω της. Ο Αγγελος δε έβρισκε ησυχία με το αλυσοπρίονο, ενώ το σκηνικό καταρρέε πίσω από τον Λάκη.

Μετά το βίντεο εμφανίστηκαν οι διαγωνιζόμενοι γεμάτοι κέφι, όρεξη και αυτοπεποίθηση.

Λαμπερή έναρξη για το GNTM με την πιο καλοντυμένη "Dream Team"

Η οικοδέσποινα του GNTM Hλιάνα Παπαγεωργίου εμφανίστηκε με ένα σικ μαύρο φόρεμα που συνδυάζει την τόλμη του μίνι μήκους με την κομψότητα του μαύρου χρώματος. Στο λουκ της μία δόση πολυτέλειας και λάμψης προσδίδει η χρυσή αγκράφα.

Λαμπερή έναρξη για το GNTM με την πιο καλοντυμένη "Dream Team"

Σικ ντυμένος και ο Άγγελος Μπράτης που επέλεξε για την πρεμιέρα γκρι Blazer Σακάκι, το οποίο συνδύασε με το navy μπλε παντελόνι του. 

Λαμπερή έναρξη για το GNTM με την πιο καλοντυμένη "Dream Team"

Κομψή και η Μπέττυ Μαγγίρα η οποία συνδύασε  τη δυναμική γραμμή μιας ολόσωμης φόρμας με την κίνηση ενός ενσωματωμένου trench coat. 

Λαμπερή έναρξη για το GNTM με την πιο καλοντυμένη "Dream Team"

καλλιτεχνική και εκκεντρική εμφάνιση επέλεξε για την πρεμιέρα ο Λάκης Γαβαλάς καθώς ο κορυφαίος Έλληνας σχεδιαστής μπορεί να υποστηρίξει τα πάντα.

Λαμπερή έναρξη για το GNTM με την πιο καλοντυμένη "Dream Team"

Η Ζενεβιέβ εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του απόλυτου show μόδα με  μίνι φόρεμα σε αυτό το βαθύ, ηλεκτρίκ μπλε,  με το κάτω μέρος να είναι κεντημένο με παγιέτες.

Δείτε το GNTM 

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