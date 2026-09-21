Ξανά στο GNTM ήρθε ο Κρις, αλλά με διαφορετικό look. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το πήρε το μάθημά του, οπότε φέτος θέλει να δείξει στους κριτές και τον κόσμο κάτι διαφορετικό.

Ο Κρις

Tην ώρα που η κριτική επιτροπή περίμενε τον διαγωνιζόμενο, η Ζενεβιέβ, όπως είπε χαριτολογώντας, εκνευρίστηκε» από τη βιονική όραση της Μπέττυς και πήρε στα χέρια της κιάλια.

Η Ζενεβιέβ

Mπέττυ Μαγγίρα

Και τότε εμφανίστηκε ο Κρις χωρίς τα ξανθά του μπουκλάκια.

«Ωραίο στόμα, ωραία μύτη, ωραία μάτια», ανέφερε η Μπέττυ Μαγγίρα

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Η Ηλιάνα από τη μεριά της συμβούλευσε τον Κρις κρατήσει αυτό το hair look και να πει «αντίο» στις μπούκλες, υπογραμμίζοντας, παράλληλα, πως φαίνεται ότι έχει πάει γυμναστήριο τη χρονιά που μεσολάβησε. Λίγο αργότερα, και η πασαρέλα του Κρις με μαγιό εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή και κατάφερε να περάσει την audition.

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