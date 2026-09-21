Με την πεποίθηση πως θα τα καταφέρει και θα περάσει την audition του GNTM στάθηκε μπροστά στην Dream Team ο Σπύρος, όμως τελικά δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Ο Σπύρος πήγε με αυτοπεποίθηση στο GNTM



«Δε νομίζω πως βλέπω μπροστά μου το επόμενο top model της Ελλάδας. Θα ήθελα να έχεις μια ευκαιρία και να προσπαθήσεις» ανέφερε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ενώ και ο Άγγελος Μπράτης κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος.

Η Μπέττυ Μαγγίρα ανέφερε στον διαγωνιζόμενο πως στη συγκεκριμένη φάση δεν πιστεύει πως είναι έτοιμος.

«Θεωρώ πως δε θα τα καταφέρεις. Αν όμως θέλεις να το παλέψεις κάτσε και προσπάθησέ το. Τώρα δεν είσαι έτοιμος», τόνισε. Την ίδια άποψη είχε και ο Λάκης Γαβαλάς.

Λάκης Γαβαλάς

"Είναι νωρίς να σκεφτούμε πως ένα παιδί σαν εσένα θα προσφέρει στη μόδα" ανέφερε ο κορυφαίος Έλληνας σχεδιαστής.

Ζενεβιέβ Μαζαρί

Στο τέλος ο Σπύρος πήρε και ένα τρίτο «όχι«» από τη Ζενεβιέβ, η οποία όταν άκουσε πως το πρότυπό του στο μόντελινγκ είναι ο Αιμιλιάνο, ανέφερε πως ο συγκεκριμένος είχε δουλέψει πολύ για να τα καταφέρει.



