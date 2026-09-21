Tο πρώτο του επισκεπτήριο από μέλος της οικογένειάς του δέχθηκε σήμερα ο γιατρός του Κολωνακίου ο οποίος είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Όπως μετέδωσε η αστυνομική συντάκτρια του Star Κατερίνα Ρίστα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, η μεγάλη του κόρη ήταν εκείνη που τον επισκέφθηκε σήμερα το πρωί.
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Οι δυο τους συνομίλησαν για αρκετά λεπτά μέσα σε φορτισμένο κλίμα.Ο γιατρός οδηγήθηκε στα επισκεπτήρια συνοδεία σωφρονιστικών καθώς πουθενά δεν πάει μόνος του και κανείς δεν επιτρέπεται να τον πλησιάσει.
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Όπως διευκρίνισε η δημοσιογράφος του Star, ούτε οι άλλοι κρατούμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί του, καθώς είναι «αποκλεισμένος» στη Z’ πτέρυγα.
Επίσκεψη της μεγάλης κόρης και στη μητέρα της, στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού
Η μεγάλη κόρη των γιατρών επισκέφθηκε πριν λίγες ώρες και τη μητέρα της στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, όπου το κλίμα δεν είναι ίδιο με τις ανδρικές.
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Εκεί επικρατεί αναστάτωση και «εξαπολύονται» χαρακτηρισμοί από τις κρατούμενες προς τη γιατρό
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Θάνατος Μαζωνάκη: Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων
Η Κατερίνα Ρίστα μετέδωσε και πληροφορίες για πότε αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Όπως ανέφερε η εκτίμηση των ιατροδικαστών είναι ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν στα χέρια τους τις απαντήσεις από τις τοξικολογικές εξετάσεις.
Πρόκειται για καθοριστικά για τη υπόθεση αποτελέσματα, καθώς θα δώσουν την απάντηση στο τι προκάλεσε την ανακοπή και φυσικά θα λυθεί το μυστήριο γύρω από τη χορήγηση μέθης. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει απαντήσεις και από ιδιωτικό εργαστήριο της Ελλάδας, όπου έστειλαν αίμα του τραγουδιστή για εξέταση.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.