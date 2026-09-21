Μαζωνάκης: Επισκεπτήριο από την κόρη του στη φυλακή δέχθηκε ο γιατρός

Επίσκεψη και στη μητέρα της στις γυναικείες φυλακές

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STAR.GR
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Πρώτη Δημοσίευση: 21.09.26, 20:25
Επισκεπτήριο από την κόρη τους δέχθηκε στις φυλακές το ζευγάρι των γιατρών (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γιατρός του Κολωνακίου, κατηγορούμενος για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δέχθηκε το πρώτο επισκεπτήριο από την κόρη του.
  • Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε φορτισμένο κλίμα και ο γιατρός συνοδευόταν από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
  • Ο γιατρός είναι απομονωμένος στη Z’ πτέρυγα και δεν έχει επαφή με άλλους κρατούμενους.
  • Η κόρη του γιατρού επισκέφθηκε επίσης τη μητέρα της στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, όπου επικρατεί αναστάτωση.
  • Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, κρίσιμα για την υπόθεση.

Tο πρώτο του επισκεπτήριο από μέλος της οικογένειάς του δέχθηκε σήμερα ο γιατρός του Κολωνακίου ο οποίος είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Όπως μετέδωσε η αστυνομική συντάκτρια του Star Κατερίνα Ρίστα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, η μεγάλη του κόρη ήταν εκείνη που τον επισκέφθηκε σήμερα το πρωί. 

Επισκεπτήριο στον γιατρό από την κόρη του

Επισκεπτήριο στις φυλάκές από την κόρη του ζεύγους των γιατρών

Επισκεπτήριο στις φυλάκές από την κόρη του ζεύγους των γιατρών    
Επισκεπτήριο στις φυλακές Κορυδαλλού από την κόρη του ζευγαριού των γιατρών    

Όλα τα ψέματα και τα λάθη στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης

Οι δυο τους συνομίλησαν για αρκετά λεπτά μέσα σε φορτισμένο κλίμα.Ο γιατρός οδηγήθηκε στα επισκεπτήρια συνοδεία σωφρονιστικών καθώς πουθενά δεν πάει μόνος του και κανείς δεν επιτρέπεται να τον πλησιάσει.

Μαζωνάκης: «Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή» - Το βίντεο του δικηγόρου του

Όπως διευκρίνισε η δημοσιογράφος του Star, ούτε οι άλλοι κρατούμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί του, καθώς είναι «αποκλεισμένος» στη Z’  πτέρυγα. 

Επίσκεψη της μεγάλης κόρης και στη μητέρα της, στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού 

Η μεγάλη κόρη των γιατρών επισκέφθηκε πριν λίγες ώρες και τη μητέρα της στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, όπου το κλίμα δεν είναι ίδιο με τις ανδρικές.

Θανάτος Μαζωνάκη: Οι απαιτήσεις της γιατρού μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού 

Εκεί επικρατεί αναστάτωση και «εξαπολύονται» χαρακτηρισμοί από τις κρατούμενες προς τη γιατρό 

Μαζωνάκης: Το κελί της γιατρού στον Κορυδαλλό - Αντιδρούν οι κρατούμενες

Θάνατος Μαζωνάκη: Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων 

Η Κατερίνα Ρίστα μετέδωσε και πληροφορίες για πότε αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Όπως ανέφερε η εκτίμηση των ιατροδικαστών είναι ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου  θα έχουν στα χέρια τους τις απαντήσεις από τις τοξικολογικές εξετάσεις. 

Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών για τον θάνατο Μαζωνάκη

Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα εκδοθούν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών για τον θάνατο Μαζωνάκη 

Πρόκειται για καθοριστικά για τη υπόθεση αποτελέσματα, καθώς θα δώσουν την απάντηση στο τι προκάλεσε την ανακοπή και φυσικά θα λυθεί το μυστήριο γύρω από τη χορήγηση μέθης. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει απαντήσεις και από ιδιωτικό εργαστήριο της Ελλάδας, όπου έστειλαν αίμα του τραγουδιστή για εξέταση.

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