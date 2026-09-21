«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο» για τρίτη χρονιά. Μία διαφορετική πόλη

Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη γιορτή του Δήμου Αθηναίων

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Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο 2026
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Για 24 ώρες, η οδός Αθηνάς άλλαξε εικόνα. Χωρίς την καθημερινή κυκλοφορία των οχημάτων -από το βράδυ του Σαββάτου 19 έως το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου- περισσότεροι από 25.000 κάτοικοι και επισκέπτες συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο».
Τη διοργάνωση ανέλαβε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο (22/9).

«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο» για τρίτη χρονιά. Μία διαφορετική πόλη

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Για τρίτη χρονιά “Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο” και η εικόνα της πόλης, μας δικαίωσε. Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι έδωσαν ζωή στην οδό Αθηνάς μέσα σε ένα 24ωρο. Παιδιά, οικογένειες, νέοι, κάτοικοι και επισκέπτες περπάτησαν, έκαναν ποδήλατο, αθλήθηκαν, χόρεψαν και χάρηκαν το κέντρο, χωρίς αυτοκίνητα. Η μεγάλη συμμετοχή, μας δείχνει ότι οι άνθρωποι θέλουν μια Αθήνα πιο ανθρώπινη, πιο προσβάσιμη, με περισσότερο δημόσιο χώρο για όλους».

«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Ελισσαίος Σαρμάς, σημείωσε: «Η “Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο” έχει εξελιχθεί σε μια διοργάνωση που συνδέει διαφορετικές πλευρές της ζωής της πόλης: τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη δημιουργία, την ψυχαγωγία και τη βιώσιμη κινητικότητα. Φέτος εμπλουτίσαμε ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα, ανοίγοντας τη δράση σε νέα κοινά και νέες εμπειρίες. Η ανταπόκριση του κόσμου μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε δράσεις που κάνουν την Αθήνα πιο ζωντανή και συμμετοχική».

Νυχτερινό υπαίθριο σινεμά, γυμναστική, disco party και το «Μπαλκόνι του Papazό»

«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο» για τρίτη χρονιά. Μία διαφορετική πόλη

 
Το 24ωρο ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου με το Disco Street Party, ενώ μετά τις 23:00 η οδός Αθηνάς μετατράπηκε σε ένα μεγάλο υπαίθριο σινεμά. Το Midnight Express κράτησε συντροφιά στους ξενύχτηδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τρεις διαδοχικές προβολές: τις «Μέρες Κεραυνού», τη «Ληστεία αλά Ιταλικά» και το «Μπούλιτ».

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής, τη σκυτάλη πήραν ο αθλητισμός, το ποδήλατο, το παιχνίδι και η δημιουργία. Γιόγκα και fitness, skateboard και rollers, πίστες ποδηλάτου, street art, θεατρικό παιχνίδι, δράσεις ανακύκλωσης και δημιουργικά εργαστήρια έφεραν στην Αθηνάς μικρούς και μεγάλους. Η Xiaomi έδωσε επιπλέον ρυθμό στο πρόγραμμα Fitness Fun, με δράσεις με πατίνια που πρόσθεσαν ακόμη περισσότερη κίνηση και ενέργεια στο πρόγραμμα της ημέρας.

«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο» για τρίτη χρονιά. Μία διαφορετική πόλη

Ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα είχε η συμμετοχή, για πρώτη φορά, της ομάδας ΑμεΑ του Παναθηναϊκού Α.Ο. Μέσα από τη δράση «Sports Beyond Limits», αθλητές και προπονητές έδωσαν τη δυνατότητα στο κοινό όχι μόνο να γνωρίσει, αλλά και να δοκιμάσει παραολυμπιακά αθλήματα. Πινγκ πονγκ ΑμεΑ, βόλεϊ καθιστών, παραμπάντμιντον, ξιφασκία με αμαξίδιο και μπότσια έφεραν στο επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ισότιμη συμμετοχή στον αθλητισμό.

«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο» για τρίτη χρονιά. Μία διαφορετική πόλη

Η μεγάλη γιορτή κορυφώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην οδό Αθηνάς για το «Μπαλκόνι του Papazό» με live αναμετάδοση από τον Ελληνικό 93.2. Ο Papazό, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τους Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Akylas, Marseaux, Γιαγκίνηδες, Artemis, Amal και Billie Kark. Για δύο ώρες, η μουσική και οι ζωντανές εμφανίσεις έδωσαν τον ρυθμό στην οδό Αθηνάς, σε ένα εντυπωσιακό πάρτυ που αποτέλεσε το φινάλε της διοργάνωσης, ενώ ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες παρέμειναν στην Αθηνάς περπατώντας και απολαμβάνοντας τον δρόμο χωρίς αυτοκίνητα.

Η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» ολοκλήρωσε την τρίτη της διοργάνωση και ανανεώνει το ραντεβού της με την πόλη και τους ανθρώπους της για την επόμενη χρονιά.

«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο» για τρίτη χρονιά. Μία διαφορετική πόλη

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων»/Υποέργο 1, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», ΟΠΣ 6018475 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ποδηλατώντας στο κέντρο της Αθήνας κορυφώθηκε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο» για τρίτη χρονιά. Μία διαφορετική πόλη

Περισσότεροι από 150 ποδηλάτες, κάθε ηλικίας, συμμετείχαν την ποδηλατοδρομία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Κοτζιά. Την εκκίνηση της ποδηλατοβόλτας έδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το κέντρο της πόλης από μια διαφορετική οπτική.

Οι ποδηλάτες ακολούθησαν τη διαδρομή του προτεινόμενου νέου Τοπικού Ποδηλατικού Δικτύου, ενός δικτύου που φιλοδοξεί να συνδέσει γειτονιές, βασικούς προορισμούς και μέσα μαζικής μεταφοράς και να κάνει το ποδήλατο ουσιαστικό κομμάτι των καθημερινών μετακινήσεων στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, διέσχισαν τις οδούς Αθηνάς, Σταδίου, Πανεπιστημίου, 3η Σεπτεμβρίου, Ιουλιανού, Μιχαήλ Βόδα, Αγίου Μελετίου, Σποράδων, Ζακύνθου, Σύρου, Κυψέλης, πλατεία Κυψέλης, Πατησίων, Αλεξάνδρας, Σπύρου Τρικούπη, Στουρνάρη, Πατησίων και Αιόλου

22 Σεπτεμβρίου – Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο

«Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο» για τρίτη χρονιά. Μία διαφορετική πόλη

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο, στις 22 Σεπτεμβρίου, και παροτρύνει τους καταναλωτές να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους και να επιλέξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) για τις μετακινήσεις τους.
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της χρήσης των αυτοκινήτων και να προωθήσουμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης – πιο φιλικούς προς το περιβάλλον και την υγεία μας.  

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα το 2025 είναι 6.188.525 εκ των οποίων 6.154.965 ιδιωτικής χρήσεως και οι μοτοσυκλέτες 1.921.893 εκ των οποίων 1.911.519 επιβατικές. Το πλήθος των οχημάτων, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και την ηχορύπανση, και σε αρκετές περιπτώσεις, με τη δυσκολία προσβασιμότητας στους δρόμους και τα πεζοδρόμια των μεγάλων πόλεων. 
Για έναν φιλικό προς το περιβάλλον και πιο οικονομικό τρόπο μετακίνησης: 

  1. Επιλέγουμε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στις καθημερινές μετακινήσεις μας 
  2. Χρησιμοποιούμε εφαρμογές και ιστοσελίδες για την ενημέρωση των δρομολογίων 
  3. Συμμετέχουμε σε Κοινές Μετακινήσεις με συναδέλφους ή φίλους
  4. Υιοθετούμε την Ποδηλασία και το Περπάτημα για τις μικρές αποστάσεις 

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο είναι μια υπενθύμιση και παρότρυνση για τον τρόπο ζωής που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η μετακίνηση με τα ΜΜΜ, με ποδήλατο ή εφόσον το επιτρέπουν οι αποστάσεις με τα πόδια, όσο συχνότερα μπορούμε, μετριάζει τις δαπάνες μας και κυρίως, βελτιώνει την υγεία μας τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική. Ας κάνουμε λοιπόν μια καλή «αποταμίευση και οικονομία» αποθεμάτων υγείας για εμάς και τα παιδιά μας. Ας κάνουμε την πόλη που κινούμαστε βιώσιμη για όλους.  

Για περισσότερες πληροφορίες και δράσεις της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://eeke.gr
 

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