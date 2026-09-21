Τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό της Λάρισας, όπου ένας 15χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού του από τους γονείς του. Η οικογένεια κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ, όμως, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα του παιδιού στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου που παρέλαβε τον γιο της.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star στη Λάρισα, Δήμητρα Τζιότζιου, τα δύο ασθενοφόρα που βρίσκονταν στα κοντινά Κέντρα Υγείας ήταν ήδη σε διακομιδές σοβαρών περιστατικών προς τη Λάρισα.

Στο σημείο κλήθηκε κινητή μονάδα, η οποία έφτασε 56 λεπτά αργότερα, με αποτέλεσμα να είναι πολύ αργά για το παιδί.

Η μητέρα του 15χρονου, συντετριμμένη από την απώλεια, μίλησε αποκλειστικά στο Star και την Άννα Σανοζίδου καταγγέλλοντας την καθυστέρηση στην άφιξη ασθενοφόρου και περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε η οικογένεια.

«Έχασα το παιδί μου, Έχασα το παιδί μου. Το ασθενοφόρο άργησε. Κάλεσα 21:03 και ήρθε 22:30, έντεκα παρά. Είμαστε χαμένοι από τον κόσμο, πεθαίνουμε. Από τη Λάρισα δεν υπήρχε πιο κοντινό ασθενοφόρο. Πάει το παιδί μου, το έχασα. Εγώ φτάνω στη Λάρισα με το αυτοκίνητο σε μισή ώρα και το ασθενοφόρο έκανε μιάμιση ώρα. Είναι δυνατόν, τόση ώρα;», είπε.

Η Καρίτσα, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα από τα δύο Κέντρα Υγείας και περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Λάρισα. Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια επισημαίνει ότι οι δρόμοι στην περιοχή έχουν στροφές, γεγονός που θα επηρέαζε τον χρόνο άφιξης κατά περίπου 10 λεπτά.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει αναλυτικά:

«Τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα, για το ανωτέρω τραγικό περιστατικό, χθες το βράδυ 20/9/2026 ειδοποιήθη το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ 21:05 για επείγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσα (απόσταση Λάρισας - Κάρίτσας 55 λεπτά και Αγιάς - Καρίτσας 50 λεπτά και Γοννων – Καρίτσας 47 λεπτά). Τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομιδή περιστικών προς Π.Γ.Ν. Λάρισας το ένα και Συκούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταλεί Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία αφίχθη στην Καρίτσα 21:50. Παρέλαβε το περιστατικό, το οποίο δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε κατηγορία R1, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό αφίχθη στο Π.Γ.Ν. Λάρισας 23:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του».

Οι γονείς του 15χρονου υποστηρίζουν ότι τα Κέντρα Υγείας της περιοχής θα έπρεπε να είναι επαρκώς στελεχωμένα και εξοπλισμένα.

Την ίδια ώρα, η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου του παιδιού.